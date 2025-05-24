Чоловік прокинувся і побачив біля свого ґанку гігантський корабель

Контейнеровоз NCL Salten збився з курсу

Мешканець прибережного норвезького села Йоган Хелберг прокинувся о п'ятій годині ранку, бо в двері подзвонив стурбований сусід. У дворі перед його будинком стояв гігантський контейнеровоз, але норвежець навіть не помітив, коли судно врізалося в берег. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

«Не дуже хотілося відчиняти двері в такий ранній час», – пояснив Хелберг місцевій телекомпанії TV2.

На борту судна було 16 членів екіпажу фото: EPA

«Я визирнув у вікно і дуже здивувався, коли побачив величезне судно. Це просто нереально, воно було настільки високе, що мені довелося задерти голову, щоб побачити його повністю», – згадує він в інтерв'ю газеті Guardian.

У саду, за кілька метрів від його ґанку, стояв контейнеровоз NCL Salten завдовжки 135 метрів.

«Якби він пройшов ще п'ять метрів на південь, то опинився б у моїй спальні. А я нічого не чув», – сказав Хелберг Норвезькій мовній корпорації.

На відміну від Хелберга, подію бачив і чув його сусід Йостейн Йоргенсен – саме він подзвонив у двері. Йоргенсена розбудив гуркіт від судна, яке на повній швидкості рухалося в бік берега.

Перша спроба зняти корабель із мілини не мала успіху фото: EPA

«Я був переконаний, що сусід уже вийшов на вулицю, але ні. Жодних ознак життя я не побачив. Тоді я почав дзвонити у двері, але мені ніхто не відповів. І тільки після того, коли я йому зателефонував, я зміг з ним зв'язатися», – сказав Йоргенсен в інтерв'ю TV2.

У момент події на борту контейнеровоза NCL Salten, що ходить під прапором Кіпру, перебувала команда з 16 людей.

Судно рухалося через Тронхеймс-фіорд у місто Оркангер, але збилося з курсу.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Невідомо, що стало причиною інциденту, норвезька поліція проводить розслідування.

Контейнеровоз поки що залишається в саду Хелберга, бо перша спроба зняти його з мілини виявилася безуспішною.

Контейнеровоз поки що залишається в саду Хелберга фото: ЕРА

«У мене тепер дуже великий сусід, але він скоро поїде», – каже він.

Керівник компанії NCL, яка зафрахтувала судно, заявив, що «це був серйозний інцидент, але ми щасливі, що ніхто не постраждав».

Повідомляють, що 2023 року це судно вже сідало на мілину, але потім самостійно вийшло у море.

Раніше навчальний корабель Військово-морських сил Мексики, залишаючи Нью-Йорк, врізався у Бруклінський міст.

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