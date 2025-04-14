Північна Корея будує найбільший військовий корабель в своєму арсеналі – CNN

Довжина військового корабля – 140 м

Північна Корея будує найбільший військовий корабель в своєму арсеналі довжиною в 140 м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

На знімках, отриманих 6 квітня від незалежних супутникових компаній Maxar Technologies і Planet Labs, зафіксовано судно, що будується у портовому місті Нампхо на західному узбережжі Північної Кореї, приблизно за 60 км на південний захід від Пхеньяна.

За оцінками аналітиків, на фото видно продовження робіт над озброєнням та внутрішніми системами військового корабля. Йдеться, ймовірно, про фрегат з керованим ракетним озброєнням (FFG), призначений для запуску ракет з вертикальних пускових установок, які можуть уражати як морські, так і наземні цілі.

Як зазначають дослідники Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джозеф Бермудес-молодший та Дженніфер Джун, довжина цього фрегата становить близько 140 м, що робить його найбільшим військовим кораблем, збудованим у КНДР.

Для порівняння: американські есмінці класу Arleigh Burke мають довжину приблизно 154 м, а фрегати нового покоління класу Constellation – близько 151 м.

Поява такого судна не стала несподіванкою. Північна Корея активно модернізує свої збройні сили, розробляє нові види озброєнь та проводить випробування міжконтинентальних балістичних ракет, здатних досягти майже будь-якої точки в США.

Цей процес відбувається попри суворі санкції ООН, що обмежують доступ Пхеньяна до необхідних технологій та матеріалів для виробництва зброї.

Утім, за оцінками експертів, зміцнення зв’язків з Росією після початку повномасштабної війни в Україні може сприяти обходу цих обмежень. Так, відставний південнокорейський адмірал Кім Дук Кі припустив, що Москва може надавати технології для ракетних систем цього фрегата.

Про будівництво корабля також повідомлялось у сюжеті державного Центрального телебачення Кореї, який вийшов наприкінці минулого року після пленуму Трудової партії. На кадрах видно, як Кім Чен Ин особисто інспектує хід будівництва судна.

фото: KCTV

У відео KCTV також зафіксовано, що новий корабель може бути оснащений сучасним озброєнням, зокрема вертикальними пусковими установками, придатними для різних типів ракет.

Крім того, фахівці звернули увагу на наявність радарної системи з фазованою антенною решіткою, яка дає змогу швидше й точніше виявляти загрози та цілі – це суттєвий технологічний крок уперед для військово-морських сил КНДР.

Попри вказані ознаки передових можливостей, експерти закликають до обережності у висновках щодо реального потенціалу нового корабля.

Нагадаємо, північна Корея зазнала катастрофічних втрат серед своїх військ, які воюють разом з Росією в Україні, позбувшись майже 50% своїх сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на екс-консультанта Пентагону Рубена Ф. Джонсона для 19fortyfive.

Як зазначає Джонсон, загалом сили, відправлені Пхеньяном для участі в бойових діях разом із російськими підрозділами, налічують від 10 000 до 12 000 осіб, організованих у п’ять піхотних бригад.