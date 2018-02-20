Білл Гейтс зіграє в серіалі «Теорія великого вибуху»
- Сьогодні, 18:28
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Білл Гейтс
Раніше в серіалі вже знімалися Стівен Хокінг, Ілон Маск і Стів Возняк
Білл Гейтс, співзасновник Microsoft, зіграє в одній із серій «Теорії великого вибуху» (The Big Bang Theory) наступного місяця.
Наразі відомо, що одна з героїнь серіалу Пенні (Кейлі Куоко) прийматиме Білла Гейтса на роботі, а її друзі будуть різними шляхами намагатися познайомитись із батьком Microsoft.
Наразі невідомо, чи буде поява Гейтса в серіалі епізодичною, чи він стане одним з центральних персонажів усієї серії.
У «Теорії великого вибуху» вже не вперше з’являються відомі винахідники чи підприємці. Раніше в серіалі вже знімалися Стівен Хокінг, Ілон Маск і Стів Возняк.
Перед цим Білл Гейтс з’являвся лише в епізоді телесеріалу «Фрейзер» (Frasier) в 2001 році.
У Теорії великого вибуху» розповідається про життя молодих талановитих фізиків і їх друзів. Дія серіалу відбувається в місті Пасадена (Каліфорнія). Сюжет описує життєві ситуації героїв. Особлива проблема для них полягає у налагодженні особистого життя.