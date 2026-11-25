У ніч проти 25 листопада безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Момент атаки потрапив у прямий ефір російського блогера Андрія Арзаматова, відомого в мережі під ніком MrRissso. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне відео.

Андрій Арзаматов – блогер із Самари, якого Росфінмоніторинг вніс до переліку осіб, причетних до екстремізму та тероризму. Він відомий розіграшами росіян і російських військових, під час яких, представляючись правоохоронцем або посадовцем, намагається вивести співрозмовників на відверті зізнання щодо війни проти України. Крім того, він організовує збори на підтримку українських військових.

Сизранський завод входить до структури «Роснафти». Його потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільне та авіаційне пальне, дизель, бітум та інші нафтопродукти. Завод розпочав випуск продукції ще у 1942 році.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада в Самарській області Росії пролунали вибухи в районі одразу кількох промислових об'єктів. Під атакою безпілотників опинилися Новокуйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи, а також, імовірно, нафтоперекачувальна станція.