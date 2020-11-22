Білорусів закликають вийти на Марш проти фашизму

Білорусам кажуть кликати з собою на протести сусідів та долучатися до маршу з обласних міст та селищ

У Білорусі в неділю, 22 листопада, відбудеться Марш проти фашизму.

Про це повідомляє НЕХТА Live.

Усіх охочих закликають зустрітися біля під'їздів та вирушити до точки зібрання всіх будинків кварталу, яку кожен район обере самостійно. Там учасники протестів зустрінуться близько 13:00, щоб спільним маршем вирушити районом. Очікується, що мітинг не триватиме довго.

Білорусам кажуть кликати з собою на протести сусідів та долучатися до маршу з обласних міст та селищ.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти Олександра Лукашенка, який одноосібно керує країною 26 останніх років.

Після масових фальсифікацій на виборах по всій країні почалися протести і страйки — вони тривають вже понад три місяці. Білоруси вимагають нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.

За словами лідерки протестів Світлани Тіхановської, з початку протестів в Білорусі вбили вісім осіб. Силовики застосовували проти протестувальників сльозогінний газ, водомети, світлошумові гранати і гумові кулі, їх жорстоко били.

23 вересня Олександра Лукашенка привели до присяги в якості президента Білорусі на новий термін. Церемонія інавгурації пройшла таємно. Більшість країн не визнали Лукашенка переобраним президентом Білорусі. 5 листопада сплив термін його повноважень.