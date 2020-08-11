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    У світі

    Білоруських силовиків підозрюють у використанні карет швидкої допомоги для пересування містом

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    Білоруську міліцію підозрюють у використанні машин швидкої для стеження за активістами - Білоруських силовиків підозрюють у використанні карет швидкої допомоги для пересування містом
    Білоруську міліцію підозрюють у використанні машин швидкої для стеження за активістами

    Білоруська міліція, ймовірно, таємно пересувається по Мінську в каретах швидкої допомоги

    Білоруських силовиків запідозрили у використанні карет швидкої допомоги для таємного пересування мінськом, що охоплений протестами. Про це йдеться у Twitter. 

    Зазначається, що це дуже серйозне звинувачення: подібне використання порушує Женевську конвенцію і стоїть на межі військового злочину.

    Окрім цього, МВС Білорусі повідомило про загиблого в результаті масових протестів у Мінську. Інформація про це опублікована в офіційному Telegram-каналі відомства.

    Уточнюється, що чоловік намагався кинути саморобний вибуховий пристрій в силовиків і воно вибухнуло у нього в руках. Він отримав травми несумісні з життям.

    Інцидент стався під час спроби ОМОНу зачистити барикади на вулиці Прітицького. На місці події працює оперативно-слідча група.

    Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», на акціях протесту проти президента Білорусі Олександра Лукашенко силовики почали переходити на бік протестувальників. Про це повідомляє Telegram-канал Nexta Live. Канал опублікував кадри, де один з бійців загону ОМОН знімає каску і переходить на бік учасників акції протесту. Натовп скандує «Молодець!».

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