Білоруських силовиків підозрюють у використанні карет швидкої допомоги для пересування містом



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Білоруську міліцію підозрюють у використанні машин швидкої для стеження за активістами

Білоруська міліція, ймовірно, таємно пересувається по Мінську в каретах швидкої допомоги

Білоруських силовиків запідозрили у використанні карет швидкої допомоги для таємного пересування мінськом, що охоплений протестами. Про це йдеться у Twitter.

Зазначається, що це дуже серйозне звинувачення: подібне використання порушує Женевську конвенцію і стоїть на межі військового злочину.

Белорусских силовиков заподозрили в использовании скорых для скрытного передвижения по охваченному протестами Минску. Это очень серьезное обвинение: подобное использование нарушает Женевскую конвенцию и стоит на грани военного преступления pic.twitter.com/4d3rYqarxD — Лента.ру (@lentaruofficial) August 11, 2020

Окрім цього, МВС Білорусі повідомило про загиблого в результаті масових протестів у Мінську. Інформація про це опублікована в офіційному Telegram-каналі відомства.

Уточнюється, що чоловік намагався кинути саморобний вибуховий пристрій в силовиків і воно вибухнуло у нього в руках. Він отримав травми несумісні з життям.

Інцидент стався під час спроби ОМОНу зачистити барикади на вулиці Прітицького. На місці події працює оперативно-слідча група.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», на акціях протесту проти президента Білорусі Олександра Лукашенко силовики почали переходити на бік протестувальників. Про це повідомляє Telegram-канал Nexta Live. Канал опублікував кадри, де один з бійців загону ОМОН знімає каску і переходить на бік учасників акції протесту. Натовп скандує «Молодець!».