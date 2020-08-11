У Мінську силовик перейшов на бік протестувальників: відео
Один з бійців загону ОМОН зняв каску і перейшов на бік учасників акції протесту
На акціях протесту проти президента Білорусі Олександра Лукашенко силовики почали переходити на бік протестувальників.
Про це повідомляє Telegram-канал Nexta Live.
Канал опублікував кадри, де один з бійців загону ОМОН знімає каску і переходить на бік учасників акції протесту. Натовп скандує «Молодець!».
Раніше повідомлялося, що силовики у Мінську застосували газ і гранати для розгону протестувальників.
До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.
Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.
Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.
ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.
Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.
Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».