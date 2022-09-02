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Понад 80% угорців виступають проти військової допомоги Україні

Надія Клочко
glavcom.ua
Понад 80% угорців виступають проти військової допомоги Україні
Переважна більшість угорців проти санкцій щодо РФ
фото з відкритих джерел

Надання зброї Україні схвалюють лише 16% опитаних угорців

81% громадян Угорщини виступають проти продовження підтримки України Євросоюзом. Про це свідчать результати соцопитування, опубліковані службою Századvég.

Підсумки соціологічного дослідження, яке проводилося шляхом опитування 1 тис. дорослих респондентів у серпні, показало, що переважна більшість угорців не підтримує ані надання країнами ЄС військової допомоги Україні, ані санкції проти країни-агресора, ані пропозиції щодо запровадження візових обмежень проти росіян.

Передачу зброї Україні не схвалюють 81% опитаних (схвалюють – 16%), стільки ж виступають проти заборони туристичних віз для росіян (підтримують таку заборону 17%).

Водночас більшість опитаних зазначають, що нібито саме військова допомога Україні та запровадження санкцій проти Росії є причинами економічних проблем, які вони мають.

Відповіді на інші питання загалом відповідають тій самій моделі сприйняття ситуації.

  • 78% не підтримують заборону на ввезення російської нафти до Європи;
  • 77% проти навчання солдат ЗСУ у країнах Євросоюзу;
  • 75% проти заборони на імпорт російського газу та зниження енергозалежності від РФ;
  • 74% проти заборони на участь Росії у будівництві АЕС та постачання ядерних матеріалів із РФ;
  • 71% проти заборони імпорту російського вугілля;
  • 70% проти заборони на імпорт товарів та послуг із Росії до Європи;
  • 68% проти заборони на допуск російських авіакомпаній у повітряний простір Євросоюзу;
  • 67% проти заборони на постачання товарів та послуг ЄС до Росії.

Єдиний санкційний захід Євросоюзу, який підтримує відносна більшість угорців – обмежувальні заходи проти активів російських мільярдерів та олігархів, їх підтримують 57% опитаних (37% проти).

Згідно з опублікованим у червні 2022 року звітом GLOBSEC, найбільш «проросійськими» за настроями виборців країнами Східної Європи, що входять до Євросоюзу та НАТО, є Болгарія та Угорщина.

Нагадаємо, Угорщина 31 серпня підписала додатковий контракт із російською державною енергокомпанією «Газпром». Домовленість передбачає постачання додаткових 5,8 млн кубометрів газу на добу з 1 вересня – тобто близько половини того, що Росія повинна постачати за чинним контрактом. Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 млн кубометрів газу після візиту Сійярто до Москви.

Після цього Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт «Пакш ІІ» – розширення атомної електростанції «Пакш», яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".

Раніше Сійярто також заявив, що Угорщина не підтримує запровадження візових обмежень для росіян чи ускладнення процедури видачі віз.

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Теги: соцопитування війна Угорщина Україна

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