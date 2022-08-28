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Угорщина видала дозвіл «Росатому» на добудову своєї АЕС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Угорщина видала дозвіл «Росатому» на добудову своєї АЕС
АЕС «Пакш» – єдина в Угорщині атомна електростанція
фото з відкритих джерел

Росіяни розпочнуть будівництво двох нових ядерних реакторів на станції «Пакш»

Будапешт видав дозвіл «Росатому» на розширення своєї АЕС. Як заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, будівництво двох нових ядерних реакторів розпочнеться найближчими тижнями. Про це пише Politico.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський закликав включити російську атомну промисловість та експорт урану в один із санкційних пакетів, але Єврокомісія поки що гальмує цей процес.

АЕС «Пакш» – єдина в Угорщині атомна електростанція. Розташована за 100 км від Будапешта. Вона була побудована у 1983 році і дає понад 42% електроенергії країни.

Нагадаємо, російська компанія «Росатом» розпочне будівництво двох нових ядерних реакторів в Угорщині. Угода, укладена між Росією і Угорщиною в 2014 році, спрямована на розширення існуючої АЕС «Пакш».

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Теги: росія санкції Угорщина АЕС Володимир Зеленський

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