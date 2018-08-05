Більшість німців підтримує повернення призову до армії



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Опитування в Німеччині показало, що більше 50% жителів ФРН схвалюють загальний призов до армії

Через сім років після скасування обов'язкового військового призову в Німеччині більшість жителів країни підтримують ідею повернення до цієї практики. Про це говорять результати опитування соціологічного інституту Civey, оприлюднені в неділю, 5 серпня.

За відновлення обов'язкового призову виступають 55,6 відсотка опитаних. 39,6 відсотка респондентів висловилися проти, при цьому 27 відсотків вибрали відповідь «ні в якому разі» (не повертати обов'язковий призов в армію), а 12,6 відсотка сказали «скоріше ні».

Серед прихильників призову переважають прихильники партії «Альтернатива для Німеччини» (АДГ). 60,6 відсотка тих, хто симпатизує АДГ, виступають за відновлення призову «в будь-якому випадку». 51,2 відсотка виборців «Лівих» заявляють, що «ні в якому разі» не треба повертати призов. Проти цієї ідеї також виступають 15,1% прихильників партії «Союз 90 / зелені». В опитуванні взяли участь 5046 людей. Він проводився з 6 травня по 4 серпня.

Обов'язковий призов в Німеччині був скасований в липні 2011 року. У зв'язку з оголошеними труднощами при комплектуванні професійної армії виникла дискусія про повернення до загального військового обов'язку.