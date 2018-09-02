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    У світі

    Більшість німців вважає правий радикалізм проблемою Східної Німеччини

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    Паспорт Німеччини - Більшість німців вважає правий радикалізм проблемою Східної Німеччини
    Паспорт Німеччини

    Правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж на заході країни, вважають дві третини жителів ФРН

    Переважна більшість жителів ФРН вважає, що правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж у західній частині країни. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного інститутом Emnid на замовлення газети Bild am Sonntag, результати якого опубліковано в неділю, 2 вересня.

    Згідно з опитуванням, такої думки дотримуються 66 відсотків респондентів. При цьому іншу позицію висловив 21 відсоток опитаних. Переважна більшість жителів самої Східної Німеччини - 57 відсотків - також визнає, що має проблему з правим радикалізмом більшою мірою, ніж співгромадяни на заході. 39 відсотків опитаних у землях на території колишньої НДР цю тезу заперечують, наводить результати дослідження агентство dpa.

    Крім того, дві третини опитаних дотримуються думки, що з початку міграційної кризи в ЄС 2015 року Німеччина змінилася у гірший бік, протилежної думки - лише 17 відсотків. 27 відсотків респондентів вважають нормальним явищем акції протесту, спрямовані проти іноземців, 66 відсотків виступають проти цього. Водночас 71 відсоток підтримує протести проти злочинів, які були скоєні іноземцями, а 21 відсоток вважає такі акції неправильними.

    Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас в інтерв'ю Bild am Sonntag дорікнув німцям, що вони недостатньо борються проти расизму.

    «Моє покоління отримало свободу, верховенство права та демократію як подарунок. Ми не повинні були їх виборювати і сприймаємо їх частково як належне». Він додав, що в німецькому суспільстві поширилася певна апатія, яку необхідно подолати. Говорячи про напади праворадикалів на мігрантів та акції правих, Маас зауважив, що «нам потрібно також підвестися з дивана та заявити про свою позицію».

    За його словами, випадки, коли у Німеччині праві радикали знову демонструють нацистське вітання, як це кілька разів відбулося нещодавно у місті Хемніці, є «ганьбою для нашої країни».

    Нагадаємо, у місті Хемніц (Німеччина) під час акцій протестів за і проти міграційної політики влади було затримано 300 осіб, під час заворушень постраждали 11 осіб.

    Джерело: Deutsche Welle

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