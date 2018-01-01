Біля берегів Беніну пропав танкер з 22 моряками
- Сьогодні, 05:59
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Ймовірно, судно могли захопити піратиБіля берегів Беніну пропав танкер Marine Express з 22 індійськими моряками на борту.
Про це повідомляє NDTV.
Судно зареєстроване в Панамі. Востаннє воно давалося чути ще 31 січня.
Танкер став на якір біля берегів Беніну і після цього про нього нічого не відомо.
Ймовірно, судно могли захопити пірати.
Танкер перевозив 13,5 тисяч тонн палива.
У порт Феодосії в окупованому Криму зайшло суховантажне судно, яке отримало ушкодження корпусу. Судно під прапором Молдови, серед членів його екіпажу кілька громадян України.