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    Біля берегів Беніну пропав танкер з 22 моряками

    Ймовірно, судно могли захопити пірати
    Біля берегів Беніну пропав танкер Marine Express з 22 індійськими моряками на борту. Про це повідомляє NDTV. Судно зареєстроване в Панамі. Востаннє воно давалося чути ще 31 січня. Танкер став на якір біля берегів Беніну і після цього про нього нічого не відомо. Ймовірно, судно могли захопити пірати. Танкер перевозив 13,5 тисяч тонн палива. У
    • Сьогодні, 05:59
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    Ймовірно, судно могли захопити пірати

    Біля берегів Беніну пропав танкер Marine Express з 22 індійськими моряками на борту.

    Про це повідомляє NDTV.

    Судно зареєстроване в Панамі. Востаннє воно давалося чути ще 31 січня.

    Танкер став на якір біля берегів Беніну і після цього про нього нічого не відомо.

    Ймовірно, судно могли захопити пірати.

    Танкер перевозив 13,5 тисяч тонн палива.

    У порт Феодосії в окупованому Криму зайшло суховантажне судно, яке отримало ушкодження корпусу. Судно під прапором Молдови, серед членів його екіпажу кілька громадян України.

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