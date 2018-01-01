Біля берегів Беніну пропав танкер з 22 моряками

Ймовірно, судно могли захопити пірати

Біля берегів Беніну пропав танкер Marine Express з 22 індійськими моряками на борту. Про це повідомляє NDTV. Судно зареєстроване в Панамі. Востаннє воно давалося чути ще 31 січня. Танкер став на якір біля берегів Беніну і після цього про нього нічого не відомо. Ймовірно, судно могли захопити пірати. Танкер перевозив 13,5 тисяч тонн палива. У



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Ймовірно, судно могли захопити пірати

Біля берегів Беніну пропав танкер Marine Express з 22 індійськими моряками на борту.

Про це повідомляє NDTV.

Судно зареєстроване в Панамі. Востаннє воно давалося чути ще 31 січня.

Танкер став на якір біля берегів Беніну і після цього про нього нічого не відомо.

Ймовірно, судно могли захопити пірати.

Танкер перевозив 13,5 тисяч тонн палива.

У порт Феодосії в окупованому Криму зайшло суховантажне судно, яке отримало ушкодження корпусу. Судно під прапором Молдови, серед членів його екіпажу кілька громадян України.