Біля Мавзолею затримали пікетувальника, який закликав Леніна прокинутися

На Красній площі у столиці Росії Москві поліція 6 червня затримала активіста Руслана Осипова. Він стояв в одиничному пікеті поряд із мавзолеєм Леніна, тримаючи в руках плакат: Wake up we have a tsar again ( «Прокинься, у нас знову є цар»). Про це повідомляє правозахисний портал «ОВД-Ин фо».

Пікет тривав не більше ніж 10 секунд – поліцейські затримали Осипова і відвели до відділку, де склали протокол про участь у неузгодженій публічній акції.

Перед Мавзолеем задержали мужчину, который развернул плакат «Wake up we have a tsar again». К нему в отдел полиции «Китай-город» поехал адвокат от ОВД-Инфоhttps://t.co/UwRmx75s4O pic.twitter.com/77O98VrAej — ОВД-Инфо (@OvdInfo) June 6, 2021

Суд розгляне справу 17 червня.

Одиничні пікети за російським законом не вимагають узгодження, однак у ньому міститься застереження, що порядок проведення акцій на Красній площі і в інших районах, прилеглих до Кремля, визначає президент Росії. Де-факто одиничні пікети там заборонені, поліція регулярно затримує тих, хто намагається їх провести.