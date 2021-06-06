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    Біля Мавзолею затримали пікетувальника, який закликав Леніна прокинутися

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    У Москві затримали пікетувальника, який закликав Леніна прокинутися - Біля Мавзолею затримали пікетувальника, який закликав Леніна прокинутися
    У Москві затримали пікетувальника, який закликав Леніна прокинутися
    Фото: АР

    Пікет тривав не більше ніж 10 секунд – поліцейські затримали Осипова і відвели до відділку

    На Красній площі у столиці Росії Москві поліція 6 червня затримала активіста Руслана Осипова. Він стояв в одиничному пікеті поряд із мавзолеєм Леніна, тримаючи в руках плакат: Wake up we have a tsar again ( «Прокинься, у нас знову є цар»). Про це повідомляє правозахисний портал «ОВД-Инфо».

    Пікет тривав не більше ніж 10 секунд – поліцейські затримали Осипова і відвели до відділку, де склали протокол про участь у неузгодженій публічній акції.

    Суд розгляне справу 17 червня.

    Одиничні пікети за російським законом не вимагають узгодження, однак у ньому міститься застереження, що порядок проведення акцій на Красній площі і в інших районах, прилеглих до Кремля, визначає президент Росії. Де-факто одиничні пікети там заборонені, поліція регулярно затримує тих, хто намагається їх провести.

    Теги: Twitter президент поліція
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    Біля Мавзолею затримали пікетувальника, який закликав Леніна прокинутися