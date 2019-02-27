Біля парламенту Албанії горіли шини



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Мітингувальники вважають, що уряд пов'язаний з організованою злочинністю

Протестанти вимагають відставки уряду

В Албанії, 26 лютого, тисячі демонстрантів, які підтримують опозицію, оточили будівлю парламенту країни, кинули ракети і підпалили автомобільну шину, намагаючись заблокувати вхід в будівлю правлячих законодавців на тлі закликів уряду покинути будівлю. Про це повідомляє АР.

Лідери опозиції виступили з короткими промовами, закликаючи Раму піти у відставку і зобов'язавшись проводити постійні мітинги.

Поліцією було використано сльозогінний газ для розгону протестантів на чолі з лідером демократів Лулзімом Башей, який намагався прорватися через оточення.

«Парламент Албанії проводить засідання у четверг, але переніс засідання на цьому тижні на вівторок, щоб уникнути запланованої демонстрації», - додали у виданні.

США, ЄС та інші інститути закликали лідера опозиції уникати насильства і попросили уряд почати переговори зі своїми політичними конкурентами.

«Насильство не є відповіддю на проблеми Албанії. Ми знову засуджуємо політичне підбурювання до насильства і закликаємо до стриманості і відповідальності», - йдеться в заяві тиранського відділення Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Баша припинив акцію протесту після тригодинної обіцянки зібратися знову, коли парламент проведе сесії.

Нагадаємо, тисячі демонстрантів, які підтримують опозицію Албанії, вже збиралися на мітинг 21 лютого, і вимагали відставки уряду, стверджуючи, що він корумпований і пов'язаний з організованою злочинністю.