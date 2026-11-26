Посольство України у Польщі отримало офіційне підтвердження від польської поліції, що чоловік, який 25 листопада вчинив самопідпал у центрі Варшави, є громадянином України. Постраждалого госпіталізували у критичному стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на посольство України у Польщі.

За інформацією дипломатичного представництва, чоловікові невідкладно надали медичну допомогу. Його доправили до відділення інтенсивної терапії з тяжкими опіками.

Польські правоохоронці розпочали з’ясування обставин події. Зокрема, поліція взялася встановлювати мотиви вчинку чоловіка та перевіряти, чи були причетні до інциденту сторонні особи та чи вплинули вони на його дії.

Українські дипломати взяли справу на особливий контроль. «Консули Посольства тримають справу на особливому контролі, надають необхідну консульську допомогу та підтримують зв’язок із рідними постраждалого, польськими медиками й правоохоронцями», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 листопада у центрі Варшави стався інцидент за участю 22-річного українця. За інформацією польського видання Fakt, постраждалий навчався у Варшавській політехніці. Водночас польські правоохоронці не підтвердили інформацію журналістів про мотиви його вчинку.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило про госпіталізацію постраждалого. Співробітники українського посольства встановили зв’язок із польською поліцією та матір’ю чоловіка. На той момент дипломати ще не отримали остаточного підтвердження громадянства постраждалого.