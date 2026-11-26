Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона отримала інформацію про підготовку Росією чергового масованого удару. Глава держави закликав громадян найближчими днями особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення президента.

«Ми маємо, на жаль, інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару. Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки», – наголосив Зеленський.

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За словами президента, Україна продовжила роботу з європейськими партнерами не лише над постачанням додаткових пакетів озброєння, а й над посиленням захисту інфраструктури, зокрема від різних типів безпілотників.

26 листопада Зеленський обговорив це питання з міністром закордонних справ України та командою Міністерства оборони. Також у Києві відбулася зустріч із представниками однієї з країн-партнерів, назву якої глава держави не розголосив.

«Розвідка дає чітку інформацію по пріоритетах, які ставить Росія. Відповідно ми будуємо нашу протидію», – зазначив президент.

Окремо Зеленський відзначив роботу енергетиків та ремонтних бригад, які ліквідовували наслідки російських атак. За словами глави держави, надзвичайно складна ситуація збереглася у Дніпрі, Павлограді та інших громадах Дніпропетровщини.

Президент також наголосив на важливості відновлювальних робіт на Харківщині, Одещині, Сумщині, Донеччині та Миколаївщині. Зеленський запевнив, що Україна продовжить відновлювати пошкоджену інфраструктуру та відповідатиме на російські удари.

Нагадаємо, раніше «Укренерго» повідомило, що через наслідки російських атак на енергосистему в Україні запровадили обмеження електропостачання. Енергетики цілодобово працювали над відновленням пошкодженого обладнання та мереж.