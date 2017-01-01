Біля суду в Афінах стався вибух

Біля апеляційного суду вибухнула саморобна бомба

В Афінах, столиці Греції, біля входу в будівлю апеляційного суду спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляє Reuters. «Уранці в четвер біля апеляційного суду вибухнула саморобна бомба, яка завдала незначної шкоди», - йдеться у повідомленні. Як зазначається, в результаті вибуху ніхто не постраждав. За словами представника