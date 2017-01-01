Біля суду в Афінах стався вибух
- Вчора, 09:49
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Біля апеляційного суду вибухнула саморобна бомба
В Афінах, столиці Греції, біля входу в будівлю апеляційного суду спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляє Reuters.
«Уранці в четвер біля апеляційного суду вибухнула саморобна бомба, яка завдала незначної шкоди», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, в результаті вибуху ніхто не постраждав.
За словами представника поліції, два грецьких ЗМІ вночі отримали повідомлення про загрозу вибуху.
Поліція, яка оточила район вибуху, знайшла на вулиці сумку з вибухівкою.
На даний момент проводиться розслідування інциденту.