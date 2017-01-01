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    Біля суду в Афінах стався вибух

    Біля апеляційного суду вибухнула саморобна бомба
    В Афінах, столиці Греції, біля входу в будівлю апеляційного суду спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляє Reuters. «Уранці в четвер біля апеляційного суду вибухнула саморобна бомба, яка завдала незначної шкоди», - йдеться у повідомленні. Як зазначається, в результаті вибуху ніхто не постраждав. За словами представника
    • Вчора, 09:49
    • Розсилка

    Біля апеляційного суду вибухнула саморобна бомба

    В Афінах, столиці Греції, біля входу в будівлю апеляційного суду спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляє Reuters.

    «Уранці в четвер біля апеляційного суду вибухнула саморобна бомба, яка завдала незначної шкоди», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, в результаті вибуху ніхто не постраждав.

    За словами представника поліції, два грецьких ЗМІ вночі отримали повідомлення про загрозу вибуху.

    Поліція, яка оточила район вибуху, знайшла на вулиці сумку з вибухівкою.

    На даний момент проводиться розслідування інциденту.

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