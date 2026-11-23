Представник поліції сказав, що причина надзвичайної ситуації поки що залишається нез’ясованою

У Німеччині 19 людей отримали отруєння чадним газом через несправну систему опалення в церкві в регіоні Альгау. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Представник диспетчерського центру відповідних служб екстреної допомоги зазначив, що стан чотирьох постраждалих оцінюють як тяжкий. Загалом усіх постраждалих доставили до лікарні.

Представник поліції додав, що причина надзвичайної ситуації поки що залишається нез’ясованою. У муніципалітеті Бад-Гроненбах, населення якого становить трохи менш як 6 тис. мешканців, було проведено масштабну операцію за участю служб порятунку, пожежної охорони та поліції.

Згідно з повідомленням, постраждали відвідувачі замку-каплиці в Рінгайзенхаусі. Там Священицьке братство святого Петра проводило богослужіння. Під час богослужіння кілька відвідувачів втратили свідомість. Після цього богослужіння перервали, і викликали служби екстреної допомоги.

До слова, у Санта-Барбарі поліція розпочала розслідування після того, як 19 учасників місцевого півмарафону звернулися по медичну допомогу з незвичними симптомами.