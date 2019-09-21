Біля «Зони 51» в США поліція арештувала трьох шукачів НЛО



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Ініціативу щодо масового походу на базу, де, за легендою, знаходяться інопланетяни або зберігаються НЛО підтримали близько 3 млн користувачів Facebook

Спроба масового проникнення на базу ВПС США, відому як «Зона 51», не відбулася. Про це пише «Голос Америки».

Ініціатива щодо масового походу на базу, де, за легендою, знаходяться інопланетяни або зберігаються НЛО, з'явилася в Facebook влітку. Її підтримали близько 3 млн користувачів, у тому числі кілька знаменитостей. Марш на базу, розташовану в пустельній місцевості в штаті Невада, було призначено на 20 вересня.

19-20 вересня в призначене місце приїхали близько 2,3 тис. осіб, які, за оцінками місцевої поліції, порядку не порушували.

У загальній складності було проведено три арешти: один – за спробу проникнення на територію військового об'єкта, другий – за непристойну поведінку, третій був пов'язаний із вживанням алкоголю.

В район «Зони 51» продовжують прибувати автомобілі. Поліція очікує напливу людей на вихідних.