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Кабмін визначив, яким двом категоріям людей не потрібно проходити ВЛК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кабмін визначив, яким двом категоріям людей не потрібно проходити ВЛК
Під час дії воєнного стану призовників до 25 років не може бути направлено на ВЛК
фото з відкритих джерел

Кабмін змінив правила проходження ВЛК

Призовники, які мають 25 років, та військовозобов’язані, яких бронюють від мобілізації, не змушені проходити військово-лікарську комісію. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №675.

Постановою Кабміну визначено, що під час дії воєнного стану призовників до 25 років можуть направити на ВЛК для проходження медичного огляду лише за умови, що вони добровільно йдуть на військову службу.

В іншому разі військовозобов’язаних, яким не виповнилося 25 років, на ВЛК не направлятимуть.

Цією ж постановою визначено, що процедура надання відстрочки від призову під час мобілізації у зв’язку з бронюванням також не передбачає направлення на ВЛК для проходження медогляду.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», у якому закладена концепція економічного бронювання.

Раніше повідомлялося, що військовозобов’язані, які будуть намагатися уникнути мобілізації, будуть все частіше мати проблеми з отриманням послуг.

До слова, Верховна Рада та уряд не планують запроваджувати електронні повістки для військовозобов'язаних через електронні кабінети.

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Теги: мобілізація бронювання від мобілізації війна українці

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