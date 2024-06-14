Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Україна вперше почне закупівлі скрапленого газу напряму з США – FT

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна вперше почне закупівлі скрапленого газу напряму з США – FT
FT: Цей крок також здатний ще більше розпалити гнів Росії щодо США, які вже поставили Україні зброю на мільярди доларів, щоб протистояти російським атакам
фото з відкритих джерел

Venture Global планує відправляти вантажі з терміналів Мексиканської затоки до портів Європи, які мають трубопровідне сполучення з Україною

Україна укладає першу пряму угоду на поставку американського скрапленого природного газу, щоб зміцнити свою енергетичну безпеку. Про це повідомляє Financial Times.

Незважаючи на те, що Європа вже є найбільшим одержувачем американського скрапленого природного газу, проте його ще ніколи не закуповувала Україна напряму.

«Згідно з умовами угоди, компанія ДТЕК почне закуповувати скраплений природний газ в американського експортера Venture Global наприкінці цього року і продовжить закупівлі до кінця 2026 року. Газ постачатимуть із заводу Venture Global у Плакеміні на узбережжі Луїзіанської затоки в Україну та інші країни Східної Європи», – йдеться в матеріалі.

Компанія Venture Global планує відправляти вантажі з терміналів на узбережжі Мексиканської затоки до портів Європи, які мають трубопровідне сполучення з Україною. Поки що невідомо, який обсяг попиту на газ в Україні буде задоволено завдяки угоді зі США. Зазначається, що значна частина обсягу в рамках угоди Venture Global може бути спрямована в інші країни компанією D Trading, дочірньою компанією ДТЕК, яка є контрагентом за угодою.

Крім того, ДТЕК зобов'язався купувати до 2 млн тонн ЗПГ на рік з ще не побудованого проєкту CP2 компанії Venture Global, також розташованого в Луїзіані, протягом 20 років, пише FT.

Заступник директора з питань європейської енергетичної безпеки Атлантичної ради, Ольга Хакова заявила, що перша у своєму роді угода з поставок скрапленого природного газу може допомогти Україні, «забивши останній цвях у труну російського газового домінування в країні та в регіоні загалом».

Водночас, зазначає видання, цей крок також здатний ще більше розпалити гнів Росії щодо США, які вже поставили Україні зброю на мільярди доларів, щоб протистояти російським атакам.

Раніше стало відомо, що 14-й пакет санкцій, який планують запровадити проти Росії у червні, загрожує стати одним із найбільших. Серед іншого до нього може увійти заборона імпорту скрапленого природного газу до Євросоюзу.

До слова, новий пакет американських санкцій торкнеться чіпів, що поставляються до Росії. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. Йдеться про пристрої, які виробляються за межами США, але за допомогою американських технологій чи обладнання.

Читайте також: Санкції проти Росії не працюють: The Economist назвав причину
Теги: США газ Європа Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нинішня війна РФ проти України стала відстроченим рецидивом розпаду СРСР»
Глобальна війна. Світ висить на волосині?
25 травня, 19:19
Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував можливість відправки військових в Україну
Фінляндія повідомила, чи відправлятиме своїх військових в Україну
6 червня, 15:37
Вучич: Сербія залишиться на «європейському шляху»
Президент Сербії вважає, що Україна стане членом ЄС швидше, аніж країни Балкан
16 травня, 18:09
«Хлопець мешкав на тимчасово окупованій території – у літньої родички неподалік Маріуполя
З тимчасово окупованої території вдалося повернути 11-річного сина військовослужбовиці ЗСУ
27 травня, 18:23
У собівартості хліба простої рецептури електрика складає 50 копійок, а за виробництва цього ж хліба на генераторі – 1,5 грн
Українців попередили про суттєве підвищення цін на хліб: з чим це пов'язано
10 червня, 12:01
Колаборанти змушують місцеве населення надавати правоустановчі документи на землю, яку вони обробляють
На Запоріжжі окупанти проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель: деталі
2 червня, 04:36
«Неприхильність створює для нас унікальну можливість. Ми дуже відкриті для бізнесу», – сказав директор ЦРУ Білл Бернс
CNN: Американські спецслужби активно вербують невдоволених режимом росіян
2 червня, 22:21
США стежить за навчаннями росіян на Карибах
США відправляють кораблі до берегів Куби для стеження за флотом Росії
11 червня, 10:22
На Дніпропетровщині пошкоджено 9 приватних будинків
Уночі РФ атакувала Дніпропетровщину: поранено трьох людей, серед них дитина
12 червня, 08:59

Економіка

Україна вперше почне закупівлі скрапленого газу напряму з США – FT
Україна вперше почне закупівлі скрапленого газу напряму з США – FT
На кордоні з Польщею буде збудовано новий вантажний термінал і пішохідний перехід
На кордоні з Польщею буде збудовано новий вантажний термінал і пішохідний перехід
ЄС повідомив, скільки планує виготовити артилерійських снарядів до кінця року
ЄС повідомив, скільки планує виготовити артилерійських снарядів до кінця року
Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів
Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів
Росія через санкції запроваджує нові правила курсоутворення
Росія через санкції запроваджує нові правила курсоутворення
Британія слідом за США ввела масштабні санкції проти Росії
Британія слідом за США ввела масштабні санкції проти Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
ЗСУ за день знищили п’ять російських човнів на Півдні
32K
Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
18K
Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції
12K
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ
12K
Бої на Сумщині: Буданов оцінив загрозу для регіону
9611
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua