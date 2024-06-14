Україна вперше почне закупівлі скрапленого газу напряму з США – FT

FT: Цей крок також здатний ще більше розпалити гнів Росії щодо США, які вже поставили Україні зброю на мільярди доларів, щоб протистояти російським атакам

Venture Global планує відправляти вантажі з терміналів Мексиканської затоки до портів Європи, які мають трубопровідне сполучення з Україною

Україна укладає першу пряму угоду на поставку американського скрапленого природного газу, щоб зміцнити свою енергетичну безпеку. Про це повідомляє Financial Times.

Незважаючи на те, що Європа вже є найбільшим одержувачем американського скрапленого природного газу, проте його ще ніколи не закуповувала Україна напряму.

«Згідно з умовами угоди, компанія ДТЕК почне закуповувати скраплений природний газ в американського експортера Venture Global наприкінці цього року і продовжить закупівлі до кінця 2026 року. Газ постачатимуть із заводу Venture Global у Плакеміні на узбережжі Луїзіанської затоки в Україну та інші країни Східної Європи», – йдеться в матеріалі.

Компанія Venture Global планує відправляти вантажі з терміналів на узбережжі Мексиканської затоки до портів Європи, які мають трубопровідне сполучення з Україною. Поки що невідомо, який обсяг попиту на газ в Україні буде задоволено завдяки угоді зі США. Зазначається, що значна частина обсягу в рамках угоди Venture Global може бути спрямована в інші країни компанією D Trading, дочірньою компанією ДТЕК, яка є контрагентом за угодою.

Крім того, ДТЕК зобов'язався купувати до 2 млн тонн ЗПГ на рік з ще не побудованого проєкту CP2 компанії Venture Global, також розташованого в Луїзіані, протягом 20 років, пише FT.

Заступник директора з питань європейської енергетичної безпеки Атлантичної ради, Ольга Хакова заявила, що перша у своєму роді угода з поставок скрапленого природного газу може допомогти Україні, «забивши останній цвях у труну російського газового домінування в країні та в регіоні загалом».

Водночас, зазначає видання, цей крок також здатний ще більше розпалити гнів Росії щодо США, які вже поставили Україні зброю на мільярди доларів, щоб протистояти російським атакам.

Раніше стало відомо, що 14-й пакет санкцій, який планують запровадити проти Росії у червні, загрожує стати одним із найбільших. Серед іншого до нього може увійти заборона імпорту скрапленого природного газу до Євросоюзу.

До слова, новий пакет американських санкцій торкнеться чіпів, що поставляються до Росії. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. Йдеться про пристрої, які виробляються за межами США, але за допомогою американських технологій чи обладнання.