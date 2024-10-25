Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже пів години

Громадянам можна виходити з укриття

В Україні у п’ятницю, 25 жовтня, оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет Кинджал. Об 11:57. Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій ракетної загрози.

Раніше Повітряні сили України повідомляли про зліт російського МіГ-31К .

«Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка! Ракетна небезпека по всій території України!», - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 11:30 мапа повітряних тривог в Україні мала такий вигляд.

Офіційна карта повітряних тривог в Україні скриншот карти

Нагадаємо, У Києві 24 жовтня о 23:56 оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА в напрямку столиці. Тривога у Києві тривала більше двох годин.

У ніч на 25 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи 63 ударні «шахеди» та інші дрони невстановленого типу. Атаки здійснювалися з напрямків російських міст Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.