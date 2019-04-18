Bloomberg назвав найбільш нещасні економіки світу



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Україна посіла шосте місце у списку найбільш нещасних економік

Перше місце у списку найбільш нещасних економік світу п'ять років поспіль посідає Венесуела

Аналітики агентства Bloomberg назвав найбільш нещасні економіки світу (Misery Index). Венесуела вп'яте поспіль очолила щорічно оновлюваний список. Про це повідомляє Bloomberg.

Підставою для включення Венесуели в рейтинг є поєднання сильної інфляції з високим безробіттям, саме воно найбільше підриває рівень життя мешканців потрапили в нього країн.

Наголошується, що влада Венесуели ось уже кілька років не розкриває дані про темпи росту споживчих цін та рівень безробіття в країні. Аналітики Bloomberg вважають, що в 2019 році інфляція перевищить 8 млн % проти приблизно 930 тис. % у попередньому році.

У топ-10 самих «нещасних економік» світу потрапили Аргентина (2-е місце), ПАР (3), Туреччина (4), Греція (5) і Україна (6). Як пише агентство, ці країни переживають важкі економічні потрясіння і демонструють «мізерний прогрес в справі приборкання зростання цін і повернення людей на роботу».

Самою же «щасливою» економікою світу, де низька інфляція поєднується з настільки ж низьким рівнем безробіття, Bloomberg визнав Таїланд. Сінгапур в оновленому рейтингу опустився з чистого другого на третє місце, яке він ділить з Японією, поступаючись Швейцарії.

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