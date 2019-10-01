Брата президента Ірану засудили до п'яти років в'язниці



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Хосейна Ферейдуна звинувачували, в основному, у фінансових злочинах, які стосувалися відмивання грошей на мільярди доларів

Суд виніс остаточний вердикт Хосейну Ферейдуну

Брат президента Ірану Хасана Рухані Хосейн Ферейдун засуджений до п'яти років позбавлення волі за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє агентство Fars у вівторок, 1 жовтня, з посиланням на представника Верховного суду Ірану Голяма Хосейна Ісмаїлі.

У результаті розгляду апеляції Хосейн Ферейдун засуджений до п'яти років в'язниці. Суд виніс остаточний вердикт - сказав він. Представник зазначив, що суд поки розглянув не всі звинувачення, але деталей не розкрив.

Хосейн Ферейдун знаходиться під слідством вже кілька років. Його звинувачували, в основному, у фінансових злочинах, які стосувалися відмивання грошей на мільярди доларів. Крім того, його звинувачували у хабарництві при призначенні керівників іранських банків і лобіюванні інтересів наближених у фінансових структурах.

Раніше Ферейдун був високопоставленим співробітником міністерства закордонних справ Ірану. Він брав активну участь у переговорах щодо іранської ядерної програми.

Нагадаємо, 16 липня 2017 року Хосейн Ферейдун був заарештований. У травні 2019 року суд визнав його винним за низкою звинувачень і засудив до позбавлення волі, але термін позбавлення волі не називався до 1 жовтня.