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    У світі

    Брата президента Ірану засудили до п'яти років в'язниці

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    <p>Хосейна Ферейдуна звинувачували, в основному, у фінансових злочинах, які стосувалися відмивання грошей на мільярди доларів</p> - Брата президента Ірану засудили до п'яти років в'язниці

    Хосейна Ферейдуна звинувачували, в основному, у фінансових злочинах, які стосувалися відмивання грошей на мільярди доларів

    Суд виніс остаточний вердикт Хосейну Ферейдуну

    Брат президента Ірану Хасана Рухані Хосейн Ферейдун засуджений до п'яти років позбавлення волі за звинуваченням у корупції.

    Про це повідомляє агентство Fars у вівторок, 1 жовтня, з посиланням на представника Верховного суду Ірану Голяма Хосейна Ісмаїлі.

    У результаті розгляду апеляції Хосейн Ферейдун засуджений до п'яти років в'язниці. Суд виніс остаточний вердикт - сказав він. Представник зазначив, що суд поки розглянув не всі звинувачення, але деталей не розкрив.

    Хосейн Ферейдун знаходиться під слідством вже кілька років. Його звинувачували, в основному, у фінансових злочинах, які стосувалися відмивання грошей на мільярди доларів. Крім того, його звинувачували у хабарництві при призначенні керівників іранських банків і лобіюванні інтересів наближених у фінансових структурах.

    Раніше Ферейдун був високопоставленим співробітником міністерства закордонних справ Ірану. Він брав активну участь у переговорах щодо іранської ядерної програми.

    Нагадаємо, 16 липня 2017 року Хосейн Ферейдун був заарештований. У травні 2019 року суд визнав його винним за низкою звинувачень і засудив до позбавлення волі, але термін позбавлення волі не називався до 1 жовтня.

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