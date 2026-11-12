Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Таліби фактично заборонили чоловікам-лікарям лікувати жінок

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Таліби фактично заборонили чоловікам-лікарям лікувати жінок
Медики в Афганістані стикаються з новими обмеженнями на лікування пацієнток
фото: The Guardian

В Афганістані медиків змушують відмовляти пацієнткам у допомозі без присутності чоловіка-опікуна

В Афганістані таліби запровадили неофіційні обмеження, які фактично забороняють чоловікам-лікарям оглядати та лікувати жінок. У більшості провінцій медики отримали відповідні розпорядження, а пацієнткам дедалі частіше відмовляють навіть у невідкладній допомозі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування The Guardian та Zan Times.

За інформацією журналістів, офіційно оприлюдненого документа про загальнонаціональну заборону немає. Однак лікарі розповідають про накази представників «Талібану», які забороняють їм безпосередньо оглядати жінок без присутності чоловіка-опікуна або виконання додаткових умов.

Особливо суворі обмеження діють у стоматологічних клініках. Чоловікам-стоматологам забороняють лікувати пацієнток, а представники силових структур проводять перевірки та погрожують медикам ув'язненням.

Зокрема, 37-річна жителька Герата Фаріда розповіла журналістам, що була змушена перервати стоматологічне лікування. Після кількох процедур клініка повідомила їй, що чоловіки-стоматологи більше не мають права приймати жінок через розпорядження міністерства, відповідального за дотримання встановлених талібами норм поведінки.

Через три місяці лікування жінки так і не відновили. Водночас у деяких регіонах пацієнткам доводиться долати сотні кілометрів, щоб знайти лікаря, який погодиться надати допомогу.

Ситуацію ускладнює нестача жінок-медиків. Із грудня 2024 року афганкам заборонено навчатися в медичних закладах. Крім того, за словами лікарів, таліби обмежили наймання жінок до лікарень.

У результаті пацієнтки змушені шукати медичну допомогу в інших регіонах, звертатися до недостатньо кваліфікованих працівниць або залишатися без лікування.

При цьому нові обмеження суперечать попереднім заявам представників «Талібану». У лютому 2026 року один із посадовців руху стверджував, що чоловіки-лікарі матимуть право лікувати жінок без порушення релігійних заборон.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про заборону талібів на відвідування лікарень жінками без супроводу чоловіка. Ще у 2021 році такі обмеження запровадили в провінції Ґазні, де медикам наказали відмовляти в допомозі пацієнткам, які приходили без чоловіка-опікуна.

Також «Главком» писав про випадки відмови в допомозі жінкам після руйнівного землетрусу в Афганістані. У вересні 2025 року рятувальники-чоловіки уникали фізичного контакту з постраждалими жінками, через що деякі з них залишалися під завалами або тривалий час чекали на медичну допомогу.

Читайте також:

Теги: лікар лікарня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федишин зізналася, що довго не наважувалася розповісти про пережите
Ірина Федишин розповіла, що більше не зможе народити дитину
7 листопада, 23:59
Син Валентини Хамайко отримав травму під час занять з їзди на мотоциклі
«Впав на милицях». Син Валентини Хамайко переніс повторну операцію
6 листопада, 14:34
Заклад працює цілодобово, надаючи допомогу як цивільним, так і військовим
Київрада повернула історичну назву міській клінічній лікарні № 18
5 листопада, 18:12
Лікарі Київської міської клінічної лікарні № 1 проводять унікальну одномоментну трансплантацію комплексу «серце-печінка»
У Києві медики здійснили унікальну трансплантацію та врятували батька немовляти
27 жовтня, 16:13
Медики попереджають про випадки одночасного зараження кількома вірусами, а постачання вакцин проти грипу затримується
Захворюваність на ГРВІ зростає: лікарі назвали особливість нового сезону
27 жовтня, 15:41
Альона Савраненко показалася після операції
Alyona Alyona наважилася на операцію зі зменшення шлунка: подробиці
26 жовтня, 09:58
Федір Стригун був художнім керівником і головним режисером Львівського українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.
Легендарний актор, екскерівник Театру Марії Заньковецької потребує допомоги
21 жовтня, 14:09
Росіяни розбили операційну в Інституті Стражеска
Росіяни вдруге вдарили по Інституту Стражеска у Києві: зруйнована операційна, є поранений
20 жовтня, 17:25
Стан лікарні у Солом'янському районі Києва після атаки ворожого дрона 20 жовтня 2026 року
Вибиті вікна і діра в стіні: наслідки удару по лікарні у Солом'янському районі (відео)
20 жовтня, 16:23

Соціум

Таліби фактично заборонили чоловікам-лікарям лікувати жінок
Таліби фактично заборонили чоловікам-лікарям лікувати жінок
Російський військовий корабель потрапив під удар у Балтійському морі – Reuters
Російський військовий корабель потрапив під удар у Балтійському морі – Reuters
Вісім валіз, забитих доларами, полетіли з вікна в столиці Казахстану (відео)
Вісім валіз, забитих доларами, полетіли з вікна в столиці Казахстану (відео)
Вартовий накричав та публічно присоромив міністра війни США разом з дружиною (відео)
Вартовий накричав та публічно присоромив міністра війни США разом з дружиною (відео)
Представник Кремля провів консультації з Віткоффом і Кушнером перед їхніми переговорами з Путіним
Представник Кремля провів консультації з Віткоффом і Кушнером перед їхніми переговорами з Путіним
У Румунії перекинувся автобус з 29 пасажирами: є постраждалі
У Румунії перекинувся автобус з 29 пасажирами: є постраждалі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
126K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
116K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua