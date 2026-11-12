Таліби фактично заборонили чоловікам-лікарям лікувати жінок

Медики в Афганістані стикаються з новими обмеженнями на лікування пацієнток

В Афганістані медиків змушують відмовляти пацієнткам у допомозі без присутності чоловіка-опікуна

В Афганістані таліби запровадили неофіційні обмеження, які фактично забороняють чоловікам-лікарям оглядати та лікувати жінок. У більшості провінцій медики отримали відповідні розпорядження, а пацієнткам дедалі частіше відмовляють навіть у невідкладній допомозі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування The Guardian та Zan Times.

За інформацією журналістів, офіційно оприлюдненого документа про загальнонаціональну заборону немає. Однак лікарі розповідають про накази представників «Талібану», які забороняють їм безпосередньо оглядати жінок без присутності чоловіка-опікуна або виконання додаткових умов.

Особливо суворі обмеження діють у стоматологічних клініках. Чоловікам-стоматологам забороняють лікувати пацієнток, а представники силових структур проводять перевірки та погрожують медикам ув'язненням.

Зокрема, 37-річна жителька Герата Фаріда розповіла журналістам, що була змушена перервати стоматологічне лікування. Після кількох процедур клініка повідомила їй, що чоловіки-стоматологи більше не мають права приймати жінок через розпорядження міністерства, відповідального за дотримання встановлених талібами норм поведінки.

Через три місяці лікування жінки так і не відновили. Водночас у деяких регіонах пацієнткам доводиться долати сотні кілометрів, щоб знайти лікаря, який погодиться надати допомогу.

Ситуацію ускладнює нестача жінок-медиків. Із грудня 2024 року афганкам заборонено навчатися в медичних закладах. Крім того, за словами лікарів, таліби обмежили наймання жінок до лікарень.

У результаті пацієнтки змушені шукати медичну допомогу в інших регіонах, звертатися до недостатньо кваліфікованих працівниць або залишатися без лікування.

При цьому нові обмеження суперечать попереднім заявам представників «Талібану». У лютому 2026 року один із посадовців руху стверджував, що чоловіки-лікарі матимуть право лікувати жінок без порушення релігійних заборон.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про заборону талібів на відвідування лікарень жінками без супроводу чоловіка. Ще у 2021 році такі обмеження запровадили в провінції Ґазні, де медикам наказали відмовляти в допомозі пацієнткам, які приходили без чоловіка-опікуна.

Також «Главком» писав про випадки відмови в допомозі жінкам після руйнівного землетрусу в Афганістані. У вересні 2025 року рятувальники-чоловіки уникали фізичного контакту з постраждалими жінками, через що деякі з них залишалися під завалами або тривалий час чекали на медичну допомогу.