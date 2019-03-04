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    У світі

    Британця судитимуть за напад з яйцем на лідера лейбористів

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    Лідер лейбористів Джеремі Корбін&nbsp;покинув мечеть у супроводі поліцейських - Британця судитимуть за напад з яйцем на лідера лейбористів
    Лідер лейбористів Джеремі Корбін покинув мечеть у супроводі поліцейських

    Лідер лейбористів не постраждав

    Британцю Джону Мерфі з лондонського району Барнет зранку у понеділок, 4 березня, було висунуто обвинувачення у нападі на лідера лейбористів Джеремі Корбіна, коли він відвідав мечеть на півночі Лондона. Про це The Guardian.

    Як зазначили у Скотленд-Ярді, 31-річний лондонець постане перед судом у вівторок, 19 березня.

    Мерфі підійшовши до Корбіна ззаду і вдарив його яйцем.

    «Коли ви голосуєте, ви отримуєте те, за що ви голосуєте», - вигукнув лондонець під час нападу.

    Лідер лейбористів не постраждав і покинув мечеть у супроводі поліцейських. Підозрюваний у нападі не був постійним відвідувачем мечеті. Він чекав всередині будівлі.

    Ця мечеть Finsbury Park Mosque на півночі Лондона була ціллю терористичної атаки в 2017 році.

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