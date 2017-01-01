Британія та ЄС на 90% гарантували досягнення важливої угоди щодо Brexit

Невирішеним залишається питання майбутнього режиму кордону Великої Британії та Ірландії

Чиновник Європейського союзу заявив, що Лондон і Брюссель на 90% наблизилися до домовленості, яка відкриє новий етап переговорів щодо Brexit, який стосуватиметься проблематики майбутнього торговельного режиму. Про це повідомляє британське видання The Times. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей сьогодні відправилася в Брюссель, де має



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Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо Brexit

Невирішеним залишається питання майбутнього режиму кордону Великої Британії та Ірландії

Чиновник Європейського союзу заявив, що Лондон і Брюссель на 90% наблизилися до домовленості, яка відкриє новий етап переговорів щодо Brexit, який стосуватиметься проблематики майбутнього торговельного режиму. Про це повідомляє британське видання The Times.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей сьогодні відправилася в Брюссель, де має обговорити всі питання для остаточного знаходження консенсусу. Вона проведе переговори із Жаном-Клодом Юнкером, під час яких вони спробують знайти рішення усіх проблем.

При цьому, на думку чиновників ЄС, Лондон має перш за все вирішити проблеми майбутнього режиму кордону із Ірландією. При цьому питання щодо юрисдикції Суду ЄС практично вирішене, як і те, що Велика Британія виплатить 40-50 млрд євро в рамках Brexit.

З іншого боку міністри уряду Терези Мей проводять активну роботу із депутатами Палати громад від Консервативної партії, які вимагають негайного припинення юрисдикції Суду ЄС після виходу Великої Британії із даного інтеграційного об’єднання і таким чином чинять тиск на очільницю уряду. Головна теза міністрів до депутатів в тому, що або Тереза Мей залишиться в кріслі прем’єра, або Brexit приречений на крах.

Як повідомлялося, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер підтвердив, що намагається скасувати процес виходу країни з Євросоюзу.