Екс-прем’єр-міністр Британії працює над скасуванням Brexit

Тоні Блер підтвердив, що працює над скасуванням виходу Великої Британії з Євросоюзу

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер підтвердив, що намагається скасувати процес виходу країни з Євросоюзу. Про це повідомляє The Telegraph. «Це оборотний процес. Це (Brexit — Ред.) ще не відбулося, поки що не відбулося. Коли факти змінюються, я думаю, що люди мають право змінити свою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З відкритих джерел Тоні Блер, колишній прем’єр-міністр Британії

Тоні Блер підтвердив, що працює над скасуванням виходу Великої Британії з Євросоюзу

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер підтвердив, що намагається скасувати процес виходу країни з Євросоюзу. Про це повідомляє The Telegraph.

«Це оборотний процес. Це (Brexit — Ред.) ще не відбулося, поки що не відбулося. Коли факти змінюються, я думаю, що люди мають право змінити свою думку», — сказав Блер.

Відповідаючи на запитання, чи його мета щодо Brexit полягає у тому, щоб змінити цей процес, Блер відповів: «Так, саме так».

Екс-прем'єр напередодні заявив, що намагається зупинити Brexit, оскільки зроблені у межах кампанії щодо виходу з ЄС заяви, зокрема про те, що Національна служба охорони здоров'я Британії отримає додаткові 350 мільйонів фунтів стерлінгів на тиждень після виходу Британії з блоку, виявилися неправдивими.

Колишній прем'єр-міністр переконаний, що мета уряду у переговорах щодо Brexit не буде досягнута, оскільки уряд хоче вийти з єдиного ринку, але зберегти всі переваги, — і виборці можуть змінити свою думку.

Блер застеріг, що Європейський Союз не може дозволити продовження вільного потоку товарів через ірландський кордон, якщо Британія буде за межами єдиного ринку та митного союзу.