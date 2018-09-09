Британські війська залишатимуться в Німеччині для стримування Росії



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Міноборони Британії вирішило відмовитися від попередніх планів

Міністр оборони Британії Гевін Вільямсон розпорядився, щоб сотні британських військових лишалися на території Німеччини для стримування російської агресії. Про це повідомляє The Times.

Міноборони Британії вирішило відмовитися від попередніх планів вивести всі сили з Німеччини до 2020 року.

На території Німеччини дислоковані понад 200 британських військових і 400 членів їхніх родин. Так, у Німеччині розміщений інженерний полк, що є провідним підрозділом НАТО для перетину річок танками там, де мости були зруйновані.

У розпорядженні полку машини-амфібії M3. Він надалі продовжить базуватися в районі полігону Sennelager біля міста Падерборн.

Також міноборони Британії планує зберегти за собою склад для броньованої військової техніки у місті Монхенгладах, здатний розмістити близько 2 тисяч танків.

Вільямсон вважає, що в даний час Росія представляє загрозу, таку ж як у часи «холодної війни».

За даними джерел видання, Вільямсон хоче надіслати Росії сигнал, що Британія лишається відданою безпеці Європи і після виходу з ЄС. Також це стане сигналом для Німеччини про те, що необхідно більше інвестувати в оборону.

Нагадаємо, у Німеччині до 2020 року розмістять додатково ще 1,5 тисячі американських військовослужбовців.

Джерело: Європейська правда