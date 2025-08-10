Британський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку в Японії

Аварійна посадка винищувача вплинула на деякі рейси в аеропорту Кагосіма

В неділю, 10 серпня, британський винищувач-невидимка F-35 здійснив аварійну посадку в Японії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформаційне агентство Kyodo News.

Винищувач здійснив посадку в аеропорту Кагосіма на південному заході Японії. За попередніми даними, це сталось через технічну несправність.

Офіційні особи в аеропорту відповіли журналістам, що це відбилося на деяких рейсах комерційних авіакомпаній, оскільки злітно-посадкову смугу було закрито приблизно на 20 хвилин після інциденту, який стався близько 11:30.

Інформація щодо постраждалих внаслідок інциденту не поступала. Видання нагадало, що з 4 серпня до наступного вівторка британські сили проводять спільні навчання з Морськими силами самооборони Японії та збройними силами США. Велика Британія відправила в західну частину Тихого океану ударну групу авіаносця.

За даними видання, тренувальні польоти літаків американського виробництва вже викликали негативну реакцію місцевих мешканців, незадоволених через шум. Спочатку навчання планувалося провести на безлюдному острові в префектурі Кагосіма після завершення будівництва бази Сил самооборони зі злітно-посадковими смугами.

Але у лютому Міністерство оборони Японії заявило, що через затримки в будівництві місце проведення навчань перенесено на базу Нютабару.

Нагадаємо, у червні 2025 року стало відомо, що Британія, Італія та Японія створюють спільне підприємство для розробки винищувача шостого покоління в межах міжнародної програми Global Combat Air Programme (GCAP). У цьому залучено компанії BAE Systems, Leonardo та Japan Aircraft Industrial Enhancement.

Зі свого боку Велика Британія планує збудувати 12 ударних атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS, щоб «дати відсіч російській агресії».