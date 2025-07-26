Одна з країн отримала від Штатів попередження через підтримку російської агресії

США на Радбезі ООН закликали Китай припинити підтримку Росії у війні проти України

Китай відповів, що ніколи не надавав летальну зброю Росії

Сполучені Штати Америки на Радбезі ООН звернулись до Китаю з вимогою «припинити підживлювати агресію Росії» в Україні. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Виконувачка обов'язків посла США при ООН Дороті Ші закликала всі країни, зокрема, назвавши Китай, припинити експорт до Росії товарів подвійного використання, які сприяють військовій промисловій базі Росії та дозволяють їй здійснювати атаки безпілотників та ракети на Україну.

«Заява Пекіна про запровадження суворого експортного контролю за товарами подвійного використання розвалюється на тлі щоденного виявлення компонентів китайського виробництва в безпілотниках, зброї та транспортних засобах, які Росія використовує проти України», – сказала вона.

Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан відповів, що Китай не розпочинав війну в Україні, не є стороною конфлікту, ніколи не надавав летальну зброю та завжди «суворо контролював матеріали подвійного використання, включаючи експорт безпілотників».

«Ми закликаємо США припинити перекладати провину на «українське питання» або створювати конфронтацію, а натомість відігравати більш конструктивну роль у просуванні припинення вогню та мирних переговорів», – сказав він Радбезі ООН.

Як стало відомо, китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням «промислових холодильних установок», щоб уникнути виявлення після запровадження західних санкцій.

Раніше Україна отримала докази, що Китай постачає зброю Російській Федерації, а також займається виробництвом зброї у РФ.

Нагадаємо, 25 липня Радбез ООН зібрався для обговорення російських обстрілів та гуманітарної ситуації в Україні.

В. о. постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський на засіданні Ради Безпеки ООН зробив зухвалу заяву про удари по українських містах.

«Ми знищували, знищуємо і будемо знищувати військову інфраструктуру «київського режиму» в рамках демілітаризації цієї країни, яка є однією з цілей нашої «сво». Ми не б'ємо по цивільних об'єктах», – сказав він.