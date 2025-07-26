Головна Світ Політика
search button user button menu button

Одна з країн отримала від Штатів попередження через підтримку російської агресії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Одна з країн отримала від Штатів попередження через підтримку російської агресії
США на Радбезі ООН закликали Китай припинити підтримку Росії у війні проти України
скриншот з відео

Китай відповів, що ніколи не надавав летальну зброю Росії

Сполучені Штати Америки на Радбезі ООН звернулись до Китаю з вимогою «припинити підживлювати агресію Росії» в Україні. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Виконувачка обов'язків посла США при ООН Дороті Ші закликала всі країни, зокрема, назвавши Китай, припинити експорт до Росії товарів подвійного використання, які сприяють військовій промисловій базі Росії та дозволяють їй здійснювати атаки безпілотників та ракети на Україну.

«Заява Пекіна про запровадження суворого експортного контролю за товарами подвійного використання розвалюється на тлі щоденного виявлення компонентів китайського виробництва в безпілотниках, зброї та транспортних засобах, які Росія використовує проти України», – сказала вона.

Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан відповів, що Китай не розпочинав війну в Україні, не є стороною конфлікту, ніколи не надавав летальну зброю та завжди «суворо контролював матеріали подвійного використання, включаючи експорт безпілотників».

«Ми закликаємо США припинити перекладати провину на «українське питання» або створювати конфронтацію, а натомість відігравати більш конструктивну роль у просуванні припинення вогню та мирних переговорів», – сказав він Радбезі ООН.

Як стало відомо, китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням «промислових холодильних установок», щоб уникнути виявлення після запровадження західних санкцій.

Раніше Україна отримала докази, що Китай постачає зброю Російській Федерації, а також займається виробництвом зброї у РФ. 

Нагадаємо, 25 липня Радбез ООН зібрався для обговорення російських обстрілів та гуманітарної ситуації в Україні.

В. о. постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський на засіданні Ради Безпеки ООН зробив зухвалу заяву про удари по українських містах.

«Ми знищували, знищуємо і будемо знищувати військову інфраструктуру «київського режиму» в рамках демілітаризації цієї країни, яка є однією з цілей нашої «сво». Ми не б'ємо по цивільних об'єктах», – сказав він.

Читайте також:

Теги: США Китай Радбез ООН війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
Вчора, 06:00
Саміт НАТО в Гаазі
Діснейленд для Трампа. Чим завершився саміт НАТО і що отримала Україна? союзники
26 червня, 13:21
Кінцевий термін виконання запланованих робіт – 31 грудня 2026 рік
Будівництво військового цвинтаря під Києвом дісталося одеській компанії з кримінальним «шлейфом»
4 липня, 10:35
Вогнеборці ліквідували пожежу
Масована атака на Луцьк: фото наслідків
9 липня, 08:54
Удар припав на Салтівський район Харкова
Атака на пологовий у Харкові та підозра очільнику ЦПД: головне за 11 липня
11 липня, 21:41
Сирський отримав тверді зобов'язання щодо підтримки з боку Америки та НАТО
Сирський обговорив з новим командувачем сил НАТО пакет озброєнь для України
16 липня, 20:23
Трамп має намір ввести жорсткіші санкції проти Росії, але чи зробить?
Санкції проти Росії: чи реально те, шо наобіцяв Трамп? Аналіз Deutsche Welle
20 липня, 07:48
Екснардеп та ексжурналіст очолив загін БпЛА
Екснардеп та ексжурналіст очолив загін БпЛА
20 липня, 12:40
Рівень ожиріння в США досяг рекордної точки
У США ожиріння стало проблемою для половини населення – Bloomberg
Вчора, 03:20

Політика

Одна з країн отримала від Штатів попередження через підтримку російської агресії
Одна з країн отримала від Штатів попередження через підтримку російської агресії
Медведчук з Москви передав українцям ультиматум про «єдину можливість»
Медведчук з Москви передав українцям ультиматум про «єдину можливість»
Німецький оглядач показав знищене Росією місто та звернувся до Європи
Німецький оглядач показав знищене Росією місто та звернувся до Європи
Глава МЗС Туреччини повідомив нові подробиці зустрічі Зеленського з Путіним
Глава МЗС Туреччини повідомив нові подробиці зустрічі Зеленського з Путіним
«Більше поставок зброї – більше ударів». Росія на Радбезі ООН зробила зухвалу заяву
«Більше поставок зброї – більше ударів». Росія на Радбезі ООН зробила зухвалу заяву
Посли G7 відреагували на новий закон про НАБУ та САП
Посли G7 відреагували на новий закон про НАБУ та САП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2025
66K
Міносвіти змінює школярам навчальну програму: що вивчатимуть діти з нового року
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег
11K
ДБР розслідує загибель нардепа Рущишина: фото з місця аварії

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Вчора, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua