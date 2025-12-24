Фінляндія посилить умови отримання посвідки на постійне проживання

Отримання дозволу на постійне проживання на підставі чотирирічного терміну проживання все ще буде можливим, але за умови виконання однієї з трьох умов

З 8 січня 2026 року умови отримання посвідки на постійне проживання у Фінляндії стануть більш суворими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Згідно з новими правилами, заявники повинні прожити у Фінляндії довше, продемонструвати певний рівень володіння фінською або шведською мовою та мати певний стаж роботи. «Відповідно до програми уряду, заявники повинні дотримуватися правил суспільства, працювати та вивчати мову», – прокоментувала міністр внутрішніх справ Марі Рантанен (Finns).

Однією з ключових змін до закону про іноземців стане продовження терміну проживання, необхідного для отримання дозволу, з чотирьох до шести років. «Як правило, після шести років проживання у Фінляндії заявникам може бути надано дозвіл на постійне проживання за умови, що вони володіють фінською або шведською мовою на задовільному рівні та працюють у Фінляндії протягом двох років», – йдеться в заяві міністерства.

Однак, якщо заявник був засуджений до безумовного тюремного ув'язнення, термін проживання вважатиметься перерваним, і його розрахунок почнеться знову з початку після повного відбуття покарання.

Отримання дозволу на постійне проживання на підставі чотирирічного терміну проживання все ще буде можливим, але за умови виконання однієї з трьох умов.

Ці три умови, з яких має бути виконана принаймні одна, – це мінімальний річний дохід у розмірі €40 тис., магістерський або аспірантський ступінь, визнаний у Фінляндії, дворічний стаж роботи, або високий рівень володіння фінською або шведською мовою та трирічний стаж роботи у країні.

«Якщо заявники відповідають вимозі щодо стажу роботи, вони також повинні мати досвід використання допомоги по безробіттю або соціальної допомоги не більше трьох місяців», – додано в заяві.

