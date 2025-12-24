ЗМІ: Ліквідація генерала Сарварова – ще одне авто вибухнуло на тій ж вулиці

Вибух стався на тій самій вулиці, де кілька днів тому підірвалося авто, в якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров

Зафіксована присутність кількох автомобілів силових структур

У ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово. За повідомленнями місцевих жителів, було чутно щонайменше два гучні вибухи, після чого з’явився дим і спалахнула пожежа, пише «Главком».

За попередніми даними, вибух стався на тій самій вулиці, де кілька днів тому підірвалося авто, в якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров. Очевидці повідомляють, що на місце події оперативно прибули поліція, рятувальники та сапери, територію оточено.

Зафіксована присутність кількох автомобілів силових структур.

Офіційної інформації щодо причин вибуху, постраждалих або зв’язку з попереднім інцидентом наразі немає. Обставини події уточнюються.

Нагадаємо, 22 грудня на вулиці Ясеневій у столиці РФ спрацював саморобний вибуховий пристрій, закріплений під дном автомобіля.

Під час вибуху автомобіля в Москві ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова.

Фаніл Сарваров народився 11 березня 1969 року в місті Грем'ячинськ Пермської області. За даними з відкритих джерел, в 1990 році він закінчив Казанське вище танкове командне училище.