Витік газу спричинив вибух у будинку для літніх людей у США: є загиблі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Витік газу спричинив вибух у будинку для літніх людей у США: є загиблі
Будівля, яка була домом для 174 осіб, серйозно постраждала від вибуху
фото: Reuters

Рятувальникам вдалося витягнути з будівлі кілька людей. Пошук зниклих триває

У Пенсильванії стався вибух у будинку для людей похилого віку в Брістоль-Тауншип, за 20 миль на північний схід від Філадельфії. Вибух, ймовірно, стався через витік газу, зруйнував частину будівлі та спричинив пожежу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

За словами губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро, двоє людей загинули, а кілька осіб вважаються зниклими безвісти. Операція з порятунку триває, і рятувальні служби використовують спеціалізоване обладнання для пошуку тих, хто може бути затиснутим під завалами.

Під час пресконференції губернатор заявив, що вибух був «справді катастрофічним» і підтвердив попередню версію про витік газу. Начальник місцевої пожежної служби Кевін Діпполіто повідомив, що частина першого поверху будівлі обрушилася в підвал, а рятувальникам вдалося витягнути з будівлі кілька людей. Проте пошук зниклих триває.

Будівля, яка була домом для 174 осіб, серйозно постраждала від вибуху. Менеджер Брістоль-Тауншип оголосив надзвичайний стан, зазначивши, що вибух завдав значної шкоди конструкції, що створює ризик подальших руйнувань. Розслідування причин інциденту триває, а місцева газова компанія PECO повідомила, що вони вже реагували на повідомлення про запах газу перед вибухом.

Нагадаємо, у місті Тузла, Боснія і Герцеговина, сталася трагедія: в будинку для людей похилого віку спалахнула пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 10 осіб. 

Теги: пожежа вибух США пенсіонери

