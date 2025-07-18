Британія запровадила санкції проти розвідників РФ, причетних до удару по театру в Маріуполі

У 2022 році підрозділ, який підпав під санкції сьогодні, проводив онлайн-розвідку, щоб допомогти нанести ракетні удари по Маріуполю

Кремль використовував кібероперації для підтримки незаконної війни Путіна

Велика Британія викрила та наклала санкції на три підрозділи ГРУ РФ та 18 офіцерів їхньої військової розвідки, які, зокрема, причетні до бомбардування Маріупольського театру у 2022 році. Про це йдеться у повідомленні британського уряду, передає «Главком».

«ГРУ регулярно використовує кібер- та інформаційні операції, щоб сіяти хаос, розкол та безлад в Україні та в усьому світі з руйнівними наслідками для реального світу. У 2022 році підрозділ 26165, який підпав під санкції сьогодні, проводив онлайн-розвідку, щоб допомогти завдати ракетні удари по Маріуполю, включаючи удар, який знищив Маріупольський театр, де було вбито сотні мирних жителів, включаючи дітей», – наголошує британський уряд.

Сьогоднішні санкції також торкнулися офіцерів військової розвідки ГРУ, відповідальних за зараження пристрою Юлії Скрипаль шкідливим програмним забезпеченням, відомим як X-Agent. Його встановили за п'ять років до невдалої спроби вбити Скрипалів «Новачком» у Солсбері.

«У Великій Британії Росія атакувала медіа, телекомунікаційних провайдерів, політичні та демократичні інституції, а також енергетичну інфраструктуру. Британія та наші міжнародні союзники спостерігають за Росією та протидіють її атакам як публічно, так і за лаштунками», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кремль також використовував кібероперації для підтримки незаконної війни Путіна, зокрема спрямовані на критично важливу інфраструктуру, таку як супутниковий зв’язок Viasat. Деякі з цих атак були здійснені напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році з явною метою послабити здатність України захищатися.

«Підступна діяльність Росії поширюється далеко за межі Європи. Окрім підрозділів та офіцерів ГРУ, Велика Британія також запроваджує санкції проти трьох лідерів «Африканської ініціативи» – мережі продукування контенту в соціальних мережах, створеної та фінансованої Росією, яка наймає офіцерів російської розвідки для проведення інформаційних операцій у Західній Африці», – зазначає британський уряд.

Нагадаємо, посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапила нафта, «тіньовий флот» та «Північний потік».

Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі проаналізують 18-й пакет санкцій Євросоюзу, щоб мінімізувати його наслідки. Він зауважив, що Росія вже давно пристосувалася до обмежувальних заходів.