Дрони атакували завод із виробництва каучуку в Тульській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дрони атакували завод із виробництва каучуку в Тульській області
Завод є одним із перших у РФ виробників синтетичного каучуку
фото: скриншот з відео

Губернатор регіону попереджав про загрозу дронової атаки

У Тульській області Росії невідомі безпілотники здійснили атаку на ВАТ «Єфремовський завод синтетичного каучуку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

За словами місцевих жителів, пролунало щонайменше десять вибухів.

Губернатор регіону Дмитро Міляєв увечері 23 грудня попереджав про загрозу дронової атаки, а вночі повідомив, що небезпека ударів безпілотників у регіоні все ще зберігається.

Варто зазначити, що «Єфремовський завод синтетичного каучуку» є одним із найстаріших підприємств у Росії з виробництва синтетичного каучуку та високомолекулярного поліізобутилену. Водночас упродовж останніх років завод зазнавав скорочення обсягів продажів і прибутків, зокрема через зниження попиту та зміну ринкової кон’юнктури.

До слова, у ніч на 23 грудня безпілотники атакували нафтохімічне підприємство «Ставролен», яке є частиною групи «Лукойл». На території заводу спалахнула масштабна пожежа.

росія війна

