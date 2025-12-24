Дрони атакували завод із виробництва каучуку в Тульській області
Губернатор регіону попереджав про загрозу дронової атаки
У Тульській області Росії невідомі безпілотники здійснили атаку на ВАТ «Єфремовський завод синтетичного каучуку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.
За словами місцевих жителів, пролунало щонайменше десять вибухів.
Губернатор регіону Дмитро Міляєв увечері 23 грудня попереджав про загрозу дронової атаки, а вночі повідомив, що небезпека ударів безпілотників у регіоні все ще зберігається.
Варто зазначити, що «Єфремовський завод синтетичного каучуку» є одним із найстаріших підприємств у Росії з виробництва синтетичного каучуку та високомолекулярного поліізобутилену. Водночас упродовж останніх років завод зазнавав скорочення обсягів продажів і прибутків, зокрема через зниження попиту та зміну ринкової кон’юнктури.
До слова, у ніч на 23 грудня безпілотники атакували нафтохімічне підприємство «Ставролен», яке є частиною групи «Лукойл». На території заводу спалахнула масштабна пожежа.
Читайте також:
Коментарі — 0