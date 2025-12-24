Подробиці вибуху в Москві: поранено двох поліцейських

Головна Світ Соціум
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Невдовзі після вибуху в районі помітили підозрілий автомобіль сірого кольору, який рухався колами неподалік місця події
фото: моніторингові канали

Інцидент стався на тій самій вулиці, де раніше було підірвано російського генерала

З’явилися нові подробиці вибуху, що стався на півдні міста. За попередніми даними, невідомий кинув вибуховий пристрій у службовий автомобіль ДАІ. Унаслідок інциденту поранення дістали двоє співробітників поліції. Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

За словами місцевих жителів, невдовзі після вибуху в районі помітили підозрілий автомобіль сірого кольору, який рухався колами неподалік місця події. Машина перебувала приблизно за 300 метрів від епіцентру вибуху.

Відомо, що інцидент стався на тій самій вулиці, де раніше було підірвано російського генерала. У зв’язку з вибухом правоохоронні органи порушили кримінальну справу. Обставини події та причетних осіб встановлюють.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово. За повідомленнями місцевих жителів, було чутно щонайменше два гучні вибухи, після чого з’явився дим і спалахнула пожежа.

За попередніми даними, вибух стався на тій самій вулиці, де кілька днів тому підірвалося авто, в якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров. Очевидці повідомляють, що на місце події оперативно прибули поліція, рятувальники та сапери, територію оточено.

Як відомо, 22 грудня на вулиці Ясеневій у столиці РФ спрацював саморобний вибуховий пристрій, закріплений під дном автомобіля.

Під час вибуху автомобіля в Москві ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. 

Фаніл Сарваров народився 11 березня 1969 року в місті Грем'ячинськ Пермської області. За даними з відкритих джерел, в 1990 році він закінчив Казанське вище танкове командне училище.

Подробиці вибуху в Москві: поранено двох поліцейських
Подробиці вибуху в Москві: поранено двох поліцейських
