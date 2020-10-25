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    У світі

    Британський вчений розвінчав чотири міфи про «здорове» харчування

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    Британський вчений розвінчав чотири міфи про &laquo;здорове&raquo; харчування - Британський вчений розвінчав чотири міфи про «здорове» харчування
    Британський вчений розвінчав чотири міфи про «здорове» харчування

    Якщо з ранку не хочеться їсти, то не варто змушувати себе, зазначає генетик Тім Спектр

    Здоров'я багато в чому залежить від продуктів, які людина вживає в їжу. Тому багато людей ретельно стежать за своїм раціоном, дотримуючись «здорового» харчування. Однак не все те, що вважається корисним, насправді таким є, заявив британський вчений, генетик Тім Спектр.

    В інтерв'ю Daily Mail він розвінчав чотири міфи про «правильне» харчування, почавши зі сніданку. За словами Спектра, його важливість перебільшена. Якщо з ранку не хочеться їсти, то не варто змушувати себе. Тим більше відмова від їжі вранці дозволить уникнути переїдання і привести в норму рівень інсуліну.

    Риба корисна, але не більше того, зазначив Спектр. Він пояснив, що позитивний вплив на організм людини Омега-три жирних кислот, які містяться в рибі, ще не до кінця вивчений і доведений.

    Також люди переоцінюють і вегетаріанство, вважаючи, що вегетаріанці вживають в їжу тільки овочі і фрукти. Спектр уточнив, що в їх раціоні також присутні замінники м'яса, сири і десерти, насичені жирами і цукром. Користь такої «дієти» не підтверджена науково, сказав учений.

    У свою чергу, сіль не так шкідлива, як вважає багато хто. Її надлишок порушує водний баланс в організмі і підвищує кров'яний тиск, однак, в малих кількості вона необхідна, повідомляє USA One. Натрій, що міститься в ній, забезпечує правильне скорочення м'язів і передає нервові імпульси. Нестача же цього мікроелемента може стати причиною сонливості, нудоти і запаморочення.

    харчування овочі риба
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