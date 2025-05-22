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Влада Британії закликала громадян рідше митись

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Влада Британії закликала громадян рідше митись
Британців закликають до економії води
фото із відкритих джерел

Влада закликає британців економити воду, приймаючи душ нетривалий час через побоювання обмежень на її використання після посухи в країні

Мешканці Великої Британії вимушені будуть змінити ставлення до використання води і менше приймати душ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Влада закликає британців економити воду, приймаючи душ нетривалий час через побоювання обмежень на її використання після посухи в країні. «Це найсухіша весна за останні сто років, що викликало попередження про посуху в Англії цього літа за відсутності стійких опадів», – йдеться у матеріалі.

За даними видання, на 16 травня в Британії випало 80.6 мм опадів – майже на 20 мм менше за рекордно низький рівень за весь сезон у 100.7 мм, встановленого в 1852 році.

Агентство з охорони довкілля заявило, що цього літа в Англії існує «середній» ризик посухи без істотних злив. І нагадало, що в деяких частинах країни у 2022 та 2023 роках було введено заборони на використання шлангів для поливів через спекотну погоду.

Крім того, керівники водопостачання на південному сході Британії закликають домогосподарства, які стикаються з різким зростанням рахунків за воду, замислитися над економією в умовах нинішнього посушливого періоду.

Нагадаємо, національна служба охорони здоров'я Англії оголосила, що до 15 тис. онкохворих на рік можна буде лікувати за допомогою швидкої ін'єкції. Вперше в Європі служба охорони здоров’я запропонувала пацієнтам ін’єкційну форму імунотерапевтичного препарату ніволумаб. Ін'єкція займає від трьох до п'яти хвилин і підходить для лікування 15 різних видів раку, включаючи рак легенів, кишківника, нирок, сечового міхура, стравоходу, шкіри, а також рак голови та шиї.

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Теги: водопостачання Daily Mail Велика Британія

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