Влада Британії закликала громадян рідше митись

Влада закликає британців економити воду, приймаючи душ нетривалий час через побоювання обмежень на її використання після посухи в країні

Мешканці Великої Британії вимушені будуть змінити ставлення до використання води і менше приймати душ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Влада закликає британців економити воду, приймаючи душ нетривалий час через побоювання обмежень на її використання після посухи в країні. «Це найсухіша весна за останні сто років, що викликало попередження про посуху в Англії цього літа за відсутності стійких опадів», – йдеться у матеріалі.

За даними видання, на 16 травня в Британії випало 80.6 мм опадів – майже на 20 мм менше за рекордно низький рівень за весь сезон у 100.7 мм, встановленого в 1852 році.

Агентство з охорони довкілля заявило, що цього літа в Англії існує «середній» ризик посухи без істотних злив. І нагадало, що в деяких частинах країни у 2022 та 2023 роках було введено заборони на використання шлангів для поливів через спекотну погоду.

Крім того, керівники водопостачання на південному сході Британії закликають домогосподарства, які стикаються з різким зростанням рахунків за воду, замислитися над економією в умовах нинішнього посушливого періоду.

Нагадаємо, національна служба охорони здоров'я Англії оголосила, що до 15 тис. онкохворих на рік можна буде лікувати за допомогою швидкої ін'єкції. Вперше в Європі служба охорони здоров’я запропонувала пацієнтам ін’єкційну форму імунотерапевтичного препарату ніволумаб. Ін'єкція займає від трьох до п'яти хвилин і підходить для лікування 15 різних видів раку, включаючи рак легенів, кишківника, нирок, сечового міхура, стравоходу, шкіри, а також рак голови та шиї.