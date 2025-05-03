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Українські бійці візьмуть участь у британській військовій процесії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Українські бійці візьмуть участь у британській військовій процесії

У Лондоні участь воїнів Збройних Сил України вважають «символом глобальної підтримки їхньої тривалої боротьби за свободу»

Українські військовослужбовці будуть залучені до процесії британської армії, яка відбудеться у понеділок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що цей захід стане одним із перших, запланованих на Туманному Альбіоні на честь 80-ліття завершення Другої світової війни у Європі.

Агенство Reuters повідомило, що в Лондоні участь воїнів Збройних сил України вважають «символом глобальної підтримки їхньої тривалої боротьби за свободу».

Міністр оборони Великобританії Джон Гілі підкреслив: «Личить, щоб ті, хто ведуть битву на фронті свободи посеред найбільшої війни в Європі з часів Другої світової, були представлені серед інших націй».

Військова процесія передбачатиме проходження маршем воїнів усіх держав, які входять до Британської Співдружності.  

До слова, британські військові у разі розміщення в Україні миротворців із країн ЄС займатимуться, найімовірніше, навчанням ЗСУ, а не участю у бойових операціях.

Про це написало видання The Telegraph з посиланням на лист міністра оборони Сполученого Королівства Джона Хілі.

Він уточнив, що цілі Британії «будуть зосереджені на відновленні сучасних та боєздатних Збройних сил України».
 
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні буде досягнуто протягом найближчих кількох тижнів.

Також стало відомо, що Британія, ймовірно, відмовиться від ідеї відправлення тисяч військових до України, однак це не означає припинення підтримки української армії.

Теги: ЗСУ військові Велика Британія

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