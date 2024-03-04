Канада розширила санкції проти Росії

Новий пакет санкцій, пов'язаний зі смертю лідера російської опозиції Олексія Навального і грубими і систематичними порушеннями прав людини в Росії

Канада ввела новий пакет санкцій проти росіян. До нього потрапили шість людей. Про це повідомляє пресслужба уряду Канади.

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Новий пакет санкцій, пов'язаний зі смертю лідера російської опозиції Олексія Навального і грубими і систематичними порушеннями прав людини в Росії, що продовжуються.

До списку потрапили:

керівник управління ФСВП з Ямало-Ненецького автономного округу Ігор Ракитін;

начальник виправної колонії у селищі Харп Вадим Калінін.

Олександр Воропаєв;

Марина Бобек;

Катерина Фролова;

Кирило Никифоров.

Імовірно, йдеться про слідчого, прокурорів та суддю, які так чи інакше були пов'язані з Навальним.

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Канада заборонить їм в'їзд і заморозить активи, якщо їх буде знайдено. Також канадським компаніям та фізичним особам буде заборонено надавати підсанкційним особам фінансові послуги.

Раніше повідомлялося, що вісім країн Європейського союзу вимагають введення санкції проти російських суддів та прокурорів через смерть опозиціонера Олексія Навального.

Раніше федеральний уряд Швейцарії у п’ятницю, 1 березня, оголосив про рішення долучитись до 13 пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Нагадаємо, Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій. Згідно з опублікованим переліком, персональні санкції також будуть застосовані до, зокрема, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва та командира спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Заміда Чалаєва.