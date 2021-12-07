Три німецькі партії підписали коаліційний договір

Лідери партій зібралися в Берліні та поставили підписи під угодою про створення коаліції

Коаліцію назвали світлофорною

Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та «Зелені» 7 грудня офіційно підписали коаліційну угоду, пише Spiegel.

Лідери партій зібралися в Берліні та поставили підписи під угодою про створення так званої світлофорної коаліції – назва походить від партійних кольорів трьох політичних сил.

Раніше три партії схвалили угоду на партійних конференціях, а також представили своїх міністрів.

Пізніше у вівторок соціал-демократ Олаф Шольц, лідер Вільних демократів Крістіан Лінднер та співголова «Зелених» Роберт Габек дадуть відповіді на питання ЗМІ на федеральній пресконференції.

Зазначимо, МЗС Німеччини вперше очолить жінка.

Як відомо, 24 листопада Німеччина сформувала нову урядову коаліцію.

Також стало відомо, що соціал-демократ Олаф Шольц стане новим канцлером Німеччини.

До слова, Україна хоче попросити зброю у нового уряду Німеччини.

Ще повідомлялося, що новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС

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