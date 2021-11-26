МЗС Німеччини вперше очолить жінка

Німецькі «Зелені» розділили посади в уряді

Німецькі «Зелені» досягли угоди щодо розподілу портфелів у новому уряді, співголова партії Анналена Бербок стане першою жінкою на чолі Міністерства закордонних справ. Про це пише DW.

Виконувач обов'язків глави МЗС Гайко Маас привітав Бербок з тим, що вона замінить його на посаді.

«Сердечні привітання, люба Анналено Бербок! У твоїй особі МЗС вперше очолюватиме жінка. За 151 рік з моменту створення посади саме час для цього! Представляти Німеччину в світі – честь і виклик одночасно», – написав Маас у Twitter.

Загалом «Зелені» матимуть в уряді шість міністерських посад. Інший співголова партії Роберт Габек очолить Міністерство у справах економіки та захисту клімату, а також буде віцеканцлером.

Міністром продовольства та сільського господарства має стати колишній співголова партії Джем Ездемір.

Міністеркою у справах сім'ї, літніх громадян, жінок і молоді стане Анне Шпігель, яка поки що обіймає посаду міністра у справах захисту клімату федеральної землі Рейнланд-Пфальц.

Портфель міністра з питань охорони навколишнього середовища, захисту природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів переходить до Штеффі Лемке, яка з 2002 по 2013 роки обіймала посаду федерального виконавчого секретаря «Зелених».

Віцеголова Бундестагу Клаудіа Рот стане міністеркою з питань культури та ЗМІ.

Як відомо, 24 листопада Німеччина сформувала нову урядову коаліцію. Також напередодні стало відомо, що соціал-демократ Олаф Шольц стане новим канцлером Німеччини.

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