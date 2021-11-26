  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    МЗС Німеччини вперше очолить жінка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Майбутня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок - МЗС Німеччини вперше очолить жінка
    Майбутня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
    фото з відкритих джерел

    Німецькі «Зелені» розділили посади в уряді

    Німецькі «Зелені» досягли угоди щодо розподілу портфелів у новому уряді, співголова партії Анналена Бербок стане першою жінкою на чолі Міністерства закордонних справ. Про це пише DW.

    Виконувач обов'язків глави МЗС Гайко Маас привітав Бербок з тим, що вона замінить його на посаді.

    «Сердечні привітання, люба Анналено Бербок! У твоїй особі МЗС вперше очолюватиме жінка. За 151 рік з моменту створення посади саме час для цього! Представляти Німеччину в світі – честь і виклик одночасно», – написав Маас у Twitter.

    Загалом «Зелені» матимуть в уряді шість міністерських посад. Інший співголова партії Роберт Габек очолить Міністерство у справах економіки та захисту клімату, а також буде віцеканцлером.

    Міністром продовольства та сільського господарства має стати колишній співголова партії Джем Ездемір.

    Міністеркою у справах сім'ї, літніх громадян, жінок і молоді стане Анне Шпігель, яка поки що обіймає посаду міністра у справах захисту клімату федеральної землі Рейнланд-Пфальц.

    Портфель міністра з питань охорони навколишнього середовища, захисту природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів переходить до Штеффі Лемке, яка з 2002 по 2013 роки обіймала посаду федерального виконавчого секретаря «Зелених».

    Віцеголова Бундестагу Клаудіа Рот стане міністеркою з питань культури та ЗМІ.

    Як відомо, 24 листопада Німеччина сформувала нову урядову коаліцію. Також напередодні стало відомо, що соціал-демократ Олаф Шольц стане новим канцлером Німеччини.

    Читайте також:

    Теги: МЗС коаліція дипломатія Німеччина жінка уряд Анналена Бербок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МЗС Німеччини вперше очолить жінка