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Чарльз ІІІ розпродає коней своєї матері

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Чарльз ІІІ розпродає коней своєї матері
Королева зазвичай продавала близько семи коней на рік
фото з відкритих джерел

Єлизавета II любила скачки й всерйоз займалася розведенням коней

Король Чарльз III ще не був коронований, але вже вступив у спадок і почав їм розпоряджатися. Цього місяця він продасть 12 скакових коней із королівських конюшень. Єлизавета II любила скачки й всерйоз займалася розведенням коней, однак її син цю пристрасть не успадкував. Про це пише Daily Mail.

Коней продадуть з аукціону Tattersalls у Ньюмаркеті. Відомо, що з молотка пустять двох призових скакунів на прізвисько Just Fine і «Любовні справи», і незабаром на аукціон виставлять та інших коней. Варто зазначити, що «Любовні справи» виграв скачки в Гудвуді за два дні до смерті королеви.

Чарльз ІІІ розпродає коней своєї матері фото 1

Джерело, близьке до конезаводу Royal Sandringham у Норфолку, повідомило, що ведуться розмови про «згортання» племінної роботи протягом трьох років, поки вона не перестане бути комерційною. Джерело сказало: «Королівський кінний завод може стати музеєм через три роки. Це буде справжньою ганьбою».

Зараз у королівських стайнях у Сандрінгемі утримуються 60 скакових коней та 38 племінних кобил.

30 лошат, які очікуються у новому році, продаватимуться за високою ціною як останні, виведені королевою. Джерело в перегонах сказало, що особливо продажем королівських скакунів зацікавилися в Об'єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії.

Джерело також заявило, що хоч король Чарльз і продає коней королеви, але зв'язок між королівською родиною та індустрією скачок збережеться.

«Він хоче продовжити традиції та зв'язок з Royal Ascot, але не в тому ж масштабі, як у Її Величності, тому що вона мала справжню пристрасть», — повідомив інсайдер.

Він додав, що деякі коні вже були продані в межах "природної плинності" купівлі-продажу, пов'язаної з керуванням колекцією.

Королева зазвичай продавала близько семи коней на рік, тому запланований на цей місяць продаж є значним збільшенням продажів. Нині конями займається королева-консорт Камілла.

Королева Єлизавета ІІ субсидувала величезні поточні витрати на своє хобі зі свого гаманця, оскільки воно не завжди приносило прибуток. Минулий рік був для неї найкращим у стрибках: 36 переможців заробили 590 тисяч фунтів призових стерлінгів.

Вона також мала близько 30 виставкових коней, а раніше цього місяця вона посмертно виграла головний приз на виставці «Кінь року». Приз, який завжди вислизав від неї в житті, був вручений її скакуну на прізвисько «Перший наступник».

Вважається, що вона заробила близько 10 мільйонів фунтів призових стерлінгів за своє життя, тоді як її діяльність почалася всього з двох тренерів і 20 коней у 1950-х роках.

Нагадаємо, Букінгемський палац оголосив, що церемонія коронації Чарльза III відбудеться 6 травня 2023 року.

Також повідомлялося, що Чарльз III подумує над великими змінами в королівській родині. Монарх може внести зміни до закону, щоб заборонити членам королівської родини, що не працюють на корону, бути державними радниками. Йдеться про принца Гаррі, принцесу Беатріс та її батька принца Ендрю.

Теги: Принц Чарльз Королева Єлизавета II

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