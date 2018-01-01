Чеський суд відпустив курдського лідера попри вимоги Туреччини

Сам Ердоган бажав екстрадиції Мусліма у Туреччину

Курдський політик Саліх Муслім, якого затримали у Чехії на вимогу Туреччини, був випущений на свободу. Це рішення ухвалив суд у Празі, передає видання DW. Муслім пообіцяв співпрацювати з правоохоронними органами Чехії з огляду на турецький запит на екстрадицію. У відповідь офіційна Анкара вже повідомила, що таке рішення суду негативно вплине на



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Політик у будівлі празького суду

Сам Ердоган бажав екстрадиції Мусліма у Туреччину

Курдський політик Саліх Муслім, якого затримали у Чехії на вимогу Туреччини, був випущений на свободу. Це рішення ухвалив суд у Празі, передає видання DW.

Муслім пообіцяв співпрацювати з правоохоронними органами Чехії з огляду на турецький запит на екстрадицію.

У відповідь офіційна Анкара вже повідомила, що таке рішення суду негативно вплине на турецько-чеські відносини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав затримання в Празі одного з ватажків партії PYD (Партія «Демократичний союз» у Сирії) - Саліха Муслюма. Ердоган висловив надію на швидку його видачу Туреччині.

Пізніше повідомлялося, що влада Туреччини подала офіційний запит на екстрадицію колишнього лідера Демократичного союзу Сирії (PYD) Саліха Муслюма, якого було заарештовано в Чехії в неділю.

Ім'я колишнього співголови PYD / PKK Салиха Муслюма було включено в список особливо небезпечних злочинців, яких розшукують за лінією МВС Туреччини. За його затримання призначена нагорода в чотири мільйони турецьких лір (більше одного мільйона доларів США).