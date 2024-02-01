Чи дійсно Трамп є шанувальником Росії? Відповідь Буданова

Буданов: «Сказати, що Трамп і Республіканська партія є прихильниками Російської Федерації – це повна нісенітниця»

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що не вважає колишнього президента США Дональда Трампа прихильником російського диктатора Володимира Путіна. Про це Буданов сказав в інтерв'ю CNN.

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За словами Буданова, він вважає Трампа «досвідченою людиною».

«Він багато разів падав і знову підіймався. І це дуже серйозна риса», – сказав Буданов.

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Буданов вважає, що попри бажання Трампа скоротити підтримку України з боку США, союзники в Конгресі будуть протидіяти його зусиллям. Керівник ГУР відкинув ризик того, що США залишать Україну наодинці з холодом.

«Ми все одно очікуємо позитивного рішення. Сказати, що (Трамп – ред.) і Республіканська партія є прихильниками Російської Федерації – це повна нісенітниця», – сказав голова ГУР.

Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

Нагадаємо, Дональд Трамп переміг на президентських праймеріз Республіканської партії в Нью-Гемпширі, випередивши свою конкурентку, кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

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Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові.

Як повідомлялося, Дональд Трамп значно випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності напередодні початку сезону праймеріз перед виборами президента США.