Чому блокується допомога Україні? Курт Волкер пояснив роль Трампа

«Трамп впливає на членів Конгресу, вимагаючи ідеальної угоди про кордон з Мексикою»

Експрезидент США Дональд Трамп впливає на процес прийняття членами Конгресу угоди про кордон, через що затримується ухвалення нової допомоги для України. Про це розповів колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер в інтерв’ю «Главкому».

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«Так, очевидно, що Трамп впливає на членів Конгресу, вимагаючи ідеальної угоди про кордон. Він зокрема заявляє, що «підготовлена угода не дуже добра, не схвалюйте того, що є не дуже добрим. Ми повинні отримати більше». І його меседжі включають те, що це буде перемога для Джо Байдена, і ми не повинні це робити, а повинні притримувати і отримати ідеальну угоду, коли ми можемо це зробити», – зазначив він.

Волкер додав, що ідеальну угоду про імміграцію прогресивні демократи та консервативні республіканці бачать по-різному.

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«Якщо говорити про прогресивних демократів, то для них добре, якщо немає ніякої угоди. Вони не хочуть нічого робити, щоб обмежити нелегальну імміграцію в США. А тим часом дуже консервативні республіканці хочуть взагалі відібрати можливість для іммігрантів нелегально перетнути кордон і залишатися в США. Вони хочуть негайно депортувати тих, хто нелегально перетнув кордон», – розповів він.

Курт Волкер наголосив, що всі розуміють важливість допомоги Україні, а також Ізраїлю і Тайваню. В той самий час, додав він, в США існують власні проблеми безпеки, зокрема навколо південного кордону. Тому, підкреслив колишній спецпредставник Держдепу, виборці не розуміють, чому влада Сполучених Штатів витрачає мільярди доларів на допомогу іншим країнам, відмовляючись робити щось для власної безпеки.

Як повідомлялося раніше, політичні розбіжності щодо південного кордону США є настільки значними, що республіканці та демократи не можуть досягти згоди та перейти до обговорення допомоги Україні. «В обох палатах Конгресу, Сенаті та Палаті представників, більшість підтримує надання підтримки Україні, але водночас існують дуже сильні політичні аргументи щодо безпеки і фінансування кордону між Мексикою та США», − зазначив Курт Волкер.

Нагадаємо, що учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні, а також розблокує можливість для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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Раніше видання The Guardian повідомило, що представники Конгресу США погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Утім, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, не має шансів на підтримку.