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Буданов припустив, коли відбудеться обмін полоненими

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Буданов припустив, коли відбудеться обмін полоненими
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов
фото з відкритих джерел

Очільник ГУР зазначив, що Україна з часом дізнається, що насправді сталося із Іл-76

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що обмін полоненими, який було зірвано в день падіння Іл-76 у Росії, все ж відбудеться найближчим часом. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Життя наших людей, наших громадян, військовослужбовців чи цивільних, не має бути в небезпеці і в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують», – сказав Буданов.

За його словами, все, що можна зробити, буде зроблено, і найближчим часом обмін все ж таки відбудеться.

Очільник ГУР також додав, що Україна з часом дізнається, що насправді сталося із Іл-76.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував падіння російського Іл-76. За словами Буданова, Росія звинувачує у авіатрощі Україну, а також стверджує, що на борту були українські військовополонені, але досі не надала жодних доказів.

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Як повідомлялося, Дмитро Лубінець заявив, що в оприлюдненому росіянами списку українських військовополонених, які нібито перебували на борту збитого літака Іл-76, є імена людей, яких вже обміняли раніше.

Водночас Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що 24 січня планувалося обміняти 65 українських полонених, імена яких опублікували російські пропагандисти.

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Теги: обмін Кирило Буданов обмін полоненими

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