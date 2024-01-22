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Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
Вибори президента США відбудуться восени 2024 року
фото: VALERY SHARIFULIN / TASS

У РФ не розуміють, як Дональд Трамп хоче допомогти зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації

У Кремлі заявили, що не ознайомлені з планами кандидата в президенти США Дональда Трампа «врегулювати» війну в Україні за лічені дні. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

«Ні, у нас немає розуміння, як це може бути здійснено. Жодних контактів із цього приводу не було», – заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

У Кремлі запевняють, що не мали контактів із Трампом на дипломатичному рівні щодо цього питання.

Нагадаємо, Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні ще до повернення в Білий дім. Вибори у США відбудуться на початку листопада 2024 року.

Стало відомо, що головний конкурент Трампа знявся з виборів у США. ДеСантіс зазначив, що для ньго є абсолютно очевидним, що більшість республіканських виборців на праймеріз «хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс».

Читайте також: Можлива перемога Трампа. Чи дійсно це велика проблема?
Теги: Дональд Трамп Дмитро Пєсков війна росія вибори

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