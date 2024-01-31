Головна Світ Політика
search button user button menu button

Курт Волкер назвав ключових осіб, які формують бачення українського питання у Байдена

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Курт Волкер назвав ключових осіб, які формують бачення українського питання у Байдена
Волкер зазначив, що найважливіші радники Байдена бояться ескалації
фото з відкритих джерел

Найважливішими радниками президента США у темі війни в Україні є дві людини

На рішення Байдена щодо підтримки України найбільше впливають радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван та директор ЦРУ Білл Бернс. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.

«Вони обидва вважали, що Україна не стане оборонятися і впаде упродовж декількох днів. Вони обидва виявились неправими. Але це було на початку цього повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. І думаю, що вони обидва досі залишаються найбільше стурбованими щодо ідеї ескалації. Вони не хочуть екскалації. І звісно, зайнявши таку позицію, Байден дозволив Путіну ескалувати», – наголосив він.

При цьому Волкер високо оцінив роботу спецпредставника з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер, котра контролює, аби не було розкрадання допомоги. Він підкреслив, що Сполученим Штатам потрібна людина, яка б фокусувалась на економічній відбудові України.

До слова, Курт Волкер заявив, що президент США Джо Байден дуже боїться будь-якої ескалації, прямої конфронтації з Росією та ризику застосування ядерної зброї. «Він завжди встановлював обмеження щодо того, що США можуть зробити аби допомогти Україні. І Байден не говорить у термінах перемоги України і поразки Росії. І його заяви, що США будуть допомагати України, скільки це буде потрібно, є скоріше нерішучими», – зазначив він.

Як раніше повідомлялося, Кремль активізував міжнародну кампанію й намагається маніпулювати внутрішньополітичними подіями у Сполучених Штатах Америки, щоб посилити в країні внутрішню нестабільність і завадити політичним дебатам щодо військової допомоги Україні.

Нагадаємо, Сполученим Штатам набагато вигідніше і дешевше допомагати Україні зброєю, ніж дозволити їй програти. ISW зазначає, що якщо російська армія переможе, то вона матиме бойовий досвід. Крім того, економіка РФ буде поступово відновлюватися, оскільки санкції неминуче ослабнуть. Згодом, Москва відновить свої збройні сили повністю, які будуть модернізовані за рахунок нових технологій.

Читайте також:

Теги: Джозеф Байден Україна Курт Волкер радник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кая Каллас вважає, що підтримувати Україну потрібно і для безпеки Естонії
Естонія вкладатиме кошти в Україну наступні чотири роки: про яку суму йдеться
9 сiчня, 10:07
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, як можна використати заморожені активи РФ
19 сiчня, 02:50
Найбільша черга на пункті пропуску «Краківець»
Прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків: яка ситуація на кордоні
31 грудня, 2023, 15:31
«Главком» склав добірку найпопулярніших власних текстів, які обирав наш читач
2023 рік у текстах «Главкома». Що обрав наш читач підсумки року
31 грудня, 2023, 15:15
Сікорський підкреслив, що американським законодавцям слід ухвалити закон про продовження допомоги Україні, який допоможе вести оборону від РФ
Сікорський попередив Конгрес США про наслідки у разі перемоги Путіна
9 сiчня, 14:42
Посол Сергій Корсунський прагне переконати японське суспільство, що допомога Україні – це важливо
Посол Корсунський назвав японське озброєння, яке цікаве Україні
3 сiчня, 20:04
Росіяни на умови в полоні нарікань не мали
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
7 сiчня, 15:31
Росія перебазовує кораблі Чорноморського флоту до Абхазії
Стало відомо, коли запустять базу російського флоту в Абхазії
12 сiчня, 21:33
Щоб зібрати дрон, необхідно пройти спеціальний інженерний курс
Федоров закликав українців збирати FPV-дрони вдома
13 сiчня, 20:41

Політика

Директор ЦРУ пояснив, чому важливо, щоб США продовжували підтримку України
Директор ЦРУ пояснив, чому важливо, щоб США продовжували підтримку України
Болгарія оголосила в розшук шістьох громадян Росії: деталі
Болгарія оголосила в розшук шістьох громадян Росії: деталі
Генсек ООН має піти у відставку – міністр Ізраїлю
Генсек ООН має піти у відставку – міністр Ізраїлю
США збили крилату ракету, випущену хуситами в бік Червоного моря
США збили крилату ракету, випущену хуситами в бік Червоного моря
Курт Волкер назвав ключових осіб, які формують бачення українського питання у Байдена
Курт Волкер назвав ключових осіб, які формують бачення українського питання у Байдена
Генсек НАТО обговорив з конгресменами США допомогу Україні
Генсек НАТО обговорив з конгресменами США допомогу Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
153K
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
73K
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
49K
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни
23K
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
21K
ЗСУ знищили російський Су-34

Новини

Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Сьогодні, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Вчора, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua