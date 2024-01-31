Курт Волкер назвав ключових осіб, які формують бачення українського питання у Байдена

Найважливішими радниками президента США у темі війни в Україні є дві людини

На рішення Байдена щодо підтримки України найбільше впливають радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван та директор ЦРУ Білл Бернс. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.

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«Вони обидва вважали, що Україна не стане оборонятися і впаде упродовж декількох днів. Вони обидва виявились неправими. Але це було на початку цього повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. І думаю, що вони обидва досі залишаються найбільше стурбованими щодо ідеї ескалації. Вони не хочуть екскалації. І звісно, зайнявши таку позицію, Байден дозволив Путіну ескалувати», – наголосив він.

При цьому Волкер високо оцінив роботу спецпредставника з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер, котра контролює, аби не було розкрадання допомоги. Він підкреслив, що Сполученим Штатам потрібна людина, яка б фокусувалась на економічній відбудові України.

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До слова, Курт Волкер заявив, що президент США Джо Байден дуже боїться будь-якої ескалації, прямої конфронтації з Росією та ризику застосування ядерної зброї. «Він завжди встановлював обмеження щодо того, що США можуть зробити аби допомогти Україні. І Байден не говорить у термінах перемоги України і поразки Росії. І його заяви, що США будуть допомагати України, скільки це буде потрібно, є скоріше нерішучими», – зазначив він.

Як раніше повідомлялося, Кремль активізував міжнародну кампанію й намагається маніпулювати внутрішньополітичними подіями у Сполучених Штатах Америки, щоб посилити в країні внутрішню нестабільність і завадити політичним дебатам щодо військової допомоги Україні.

Нагадаємо, Сполученим Штатам набагато вигідніше і дешевше допомагати Україні зброєю, ніж дозволити їй програти. ISW зазначає, що якщо російська армія переможе, то вона матиме бойовий досвід. Крім того, економіка РФ буде поступово відновлюватися, оскільки санкції неминуче ослабнуть. Згодом, Москва відновить свої збройні сили повністю, які будуть модернізовані за рахунок нових технологій.